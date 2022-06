Przedstawiamy najlepsze oferty na kartę w 2022 roku

Sprawdzamy, który z największych operatorów sieci komórkowych w Polsce posiada najlepsze oferty na kartę i bez zobowiązań.

Źródło: Brett Jordan / Unsplash

Czym jest oferta na kartę?

Jednym z trzech głównych wariantów oferowanych przez operatorów komórkowych jest oferta na kartę. Stanowi ona alternatywę dla osób, które chcą pozostać niezależne w kwestii umowy i nie mają dużych potrzeb telekomunikacyjnych np. dzieci czy osoby starsze.

Główne zalety oferty na kartę:

brak telefonu

brak umowy

pełna kontrola wydatków

dowolność w częstotliwości i wysokości doładowań

wyższe ceny usług niż w poprzednich wariantach

Jeśli interesuje Cię inny typ umowy, koniecznie sprawdź również: najlepsze oferty abonamentowe oraz najlepsze oferty typu MIX.

Play

Pakiet w Play - SOLO XXL NEXT

W Play znajdziesz wiele korzystnych ofert na kartę, lecz na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się pakiet SOLO XXL NEXT.

Pakiet cykliczny w cenie 40 zł miesięcznie oferuje: 50 GB internetu z pełną prędkością bez limitu danych oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci w Polsce.

Orange

Pakiet w Orange - Bez Limitu i 60 GB

Orange oferuje dość szeroką listę dostępnych pakietów w ofercie na kartę. Wybierz przez ile dni chcesz rozmawiać, SMS-ować i MMS-ować bez limitu. Do tego dostajesz podaną liczbę gigabajtów. Pamiętaj, że 2x większy pakiet GB w tej samej cenie tylko w aplikacji Mój Orange.

Według nas, najbardziej opłacalny jest Pakiet bez limitu - 60 GB na 31 dni w cenie 39 zł. W tym pakiecie otrzymujesz możliwość z korzystania z ultraszybkiego internetu 5G oraz dostęp do Social Pass czyli nielimitowany: Tiktok, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, Messenger, Whatsapp, Viber, Telegram, Parrot One.

T-Mobile

Pakiet w T-Mobile - Bez limitu XL

Jeśli chcesz korzystać z ofert bez limitów i potrzebujesz dużej paczki Internetu, jednym z najlepszych wyborów w T-Mobile jest oferta na kartę Bez Limitu XXL.

Cena za pakiet na 30 dni wynosi 39 zł, w ramach której otrzymujesz 40 GB internetu z pełną prędkością bez limitu danych oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci w Polsce. Dodatkowym atutem jest także usługa Super Video - oglądaj filmy, seriale, mecze, klipy muzyczne na swoim smartfonie bez zużywania pakietu danych w ulubionych aplikacjach. Co więcej, z ofertą Bez limitu XL zyskujesz dostęp do technologii 5G.

Plus

Pakiet w Plus - Bez Limitu i 15 GB

Oferta w Plusie należy do jednych z najbardziej swobodnych, gdyż operator posiada szereg pakietów dopasowanych na każdą kieszeń i okoliczność. Schemat jest prosty - wybierz najkorzystniejsze rozwiązanie, doładuj konto i włącz pakiet. Za jego doładowanie dostaniesz w bonusie pakiet GB i bezpłatny transfer na wybrane serwisy internetowe. Za pieniądze z doładowania możesz również kupić dodatkowy pakiet.

Najlepszym pakietem w Plusie zdecydowanie jest Bez Limitu i 15 GB. W tej cenie otrzymujesz 30 GB internetu (15 GB z pakietu za 30 zł + 15 GB z bonusu po doładowaniu za 30 zł) oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci w Polsce.

GigaBank - GB nie przepadają

Plus oferuje również specjalną usługę GigaBank, dzięki której otrzymujesz dodatkowe GB za każde doładowanie, a ich niewykorzystana ilość nie przepada. Należy pamiętać jednak, aby doładować konto przed upływem ważności przyznanego bonusu, aby przedłużyć ważność niewykorzystanych GB w GigaBanku.

