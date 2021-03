Przedszkola i żłobki – zamieszanie oraz brak przepisów w nowym rozporządzeniu

Pomimo zapowiedzi premiera, w opublikowanym w Dzienniku Ustaw dokumencie nie ma zapisu o przedszkolach i żłobkach. Minister zdrowia z kolei informuje o podpisaniu stosownych rozporządzeń. O co chodzi?

Mateusz Morawiecki poinformował, że od najbliższego tygodnia zamknięte zostaną przedszkola i żłobki. O ile rodzice z niecierpliwością czekali, aby wreszcie ustalono zasady w tej kwestii (przypomnijmy, że uczniowie wszystkich szkół odbywają obecnie edukację w formie zdalnej, natomiast status maluchów był niewiadomy), to nowe stanowisko rządu wprowadza więcej zamieszania niż wyjaśnia zagadnień.

Podczas konferencji premier oznajmił, że przedszkola i żłobki zostaną zamknięte od soboty, jednak będą obowiązywać określone wyjątki. Są nimi dzieci osób wykonujących obowiązki służbowe w ramach służb porządkowych, medycznych oraz bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią. Niby wszystko jasne, ale w opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniu nie ma nic na temat żłobków i przedszkoli, a tym bardziej ich zamknięcia.

Z kolei minister edukacji Przemysław Czarnek poinformował w dniu dzisiejszym za pośrednictwem serwisu Twitter o tym, że w czwartek wieczorem (25 marca) podpisał stosowne rozporządzenie dotyczące zawieszenie działalności żłobków i przedszkoli na okres dwóch tygodni, oczywiście podtrzymując zapowiedziane przez premiera wyjątki.

Problem w tym, że skoro zapis nie znalazł się w najnowszym rozporządzeniu, to nie wiadomo kiedy zostanie opublikowany. To z kolei ma wpływ na jego prawomocne wejście w życie, bowiem ogłoszenie nowych przepisów musi według prawa mieć miejsce co najmniej dobę przed rozpoczęciem ich obowiązywania.

Rząd raczej nie ma w zwyczaju publikowania rozporządzeń podczas weekendu, wobec czego tak naprawdę nie wiadomo, od kiedy przedszkola i żłobki przestaną według prawa funkcjonować.

Skoro najbliższe dwa tygodnie maluchy spędzą prawdopodobnie w domu, to warto zapewnić im jakieś zajęcie w tym czasie.