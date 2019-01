Przegląd ofert serwerów VPS

Kiedy wielu ekspertów branży wieszczyło rychły koniec VPS-ów nie dość, że nic takiego się nie stało, to dodatkowo usługi te przejęły wiele cech zarezerwowanych dotychczas dla chmury. W rezultacie wirtualne serwery prywatne nadal stanowią istotną część oferty polskich dostawców wypełniając lukę między klasycznym hostingiem współdzielonym, a serwerami dedykowanymi.

Klienci mają w czym wybierać, bowiem dostawcy oferują trzy lub cztery prekonfigurowane warianty usługi skierowane dla różnych grup odbiorców i zastosowań. Cena? Już od kilkunastu złotych miesięcznie. Najsłabsze konfiguracje wyposażone w 1 rdzeń procesora i 1 GB RAM to absolutne minimum dla zastosowań webowych. Największym zainteresowaniem cieszą się dzisiaj niedrogie konfiguracje (1-2 rdzenie procesora, 2-4 GB RAM, 50-100 GB dysku), które pozwalają uruchomić blog lub stronę o średniej oglądalności, kilka niewielkich aplikacji albo aspirujący sklep internetowy.

Takie właśnie oferty uwzględniliśmy w naszym zestawieniu. Na przeciwległym biegunie znajdziesz gotowe do uruchomienia potężne maszyny wirtualne o mocy wielu rdzeni procesora i nawet 32 GB pamięci operacyjnej. Każdy taki serwer pozwoli obsłużyć nawet kilka dużych projektów internetowych jednocześnie.

Wysoka dostępność i wydajność

Na rynku widać wyraźny odwrót od klasycznych usług VPS uruchamianych w ramach samodzielnego fizycznego serwera na rzecz instancji wirtualnych obsługiwanych na klastrze wirtualizacji lub w infrastrukturze chmury. Przykładem takiego nowatorskiego podejścia jest usługa VPS Cloudentic w Kei.pl obsługiwana w środowisku wysokiej dostępności (HA). Wszystkie elementy infrastruktury tego dostawcy zostały zdublowane, dzięki czemu awaria pojedynczego zasobu, ani okresowo wykonywane prace konserwacyjne, nie prowadzą do niedostępności usługi dla klientów końcowych.

Dziś każdy może mieć własny wirtualny serwer Obecnie ceny VPS-ów są na tyle konkurencyjne, że praktycznie każdy może sobie pozwolić na wykupienie własnego wirtualnego serwera. Ceny usług zaczynają się już od kilku złotych miesięcznie, a w zależności od potrzeb użytkownika usługę można dostosować pod konkretny cel i wybierać najbardziej odpowiedni pakiet. Niezależnie od tego czy będzie to postawienie własnej strony WWW, serwera do celów gamingowych, czy po prostu przechowywanie baz danych, klient otrzymuje gwarancję, że serwer będzie w pełni dostępny. Zapewnienie odpowiednich zasobów i dostęp do nich z dowolnego miejsca systematycznie zwiększa grono zwolenników serwerów VPS jako, dobrą alternatywę zarówno dla hostingu współdzielonego, jak i znacznie droższego serwera dedykowanego. Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl

Jeszcze do niedawna wąskim gardłem serwera VPS był dostęp do danych przechowywanych na tradycyjnych dyskach magnetycznych. Z czasem ich miejsce zajęły dyski lokalne i macierze dyskowe oparte na nośnikach SSD i NVMe, zapewniające wymaganą wydajność odczytu i zapisu dla współczesnych stron i aplikacji internetowych.

Serwery VPS w nazwa.pl uruchamiane są na dyskach NVMe, do 10-razy szybszych niż nośniki SSD i nawet 100-razy wydajniejszych, niż klasyczne dyski magnetyczne. To idealne rozwiązanie dla wymagających baz danych oraz aplikacji webowych.

Wielu dostawców, w tym homecloud.pl i OVH, stosuje macierze chmurowe OpenStack Ceph. Inni zaś - jak Kei.pl korzystają z dedykowanych macierzy SAN z synchroniczną replikacją i HA. Problem w tym, że przestrzeń dyskowa na szybkich nośnikach półprzewodnikowych sporo kosztuje. W rezultacie typowa konfiguracja serwera VPS zawiera nie więcej niż 50-100 GB powierzchni dyskowej na dane użytkownika. To dużo, jeśli prowadzisz blog i być może o wiele za mało, jeśli na jednym serwerze chcesz założyć skrzynki pocztowe kilkudziesięciu pracownikom firmy.

Gwarantowana wydajność Warto wspomnieć, że wszystkie procesy poszczególnych użytkowników, którzy decydują się na wykorzystanie wirtualnego serwera zachodzą niezależnie. Dzięki temu korzystamy z gwarantowanych zasobów przydzielonych serwerowi VPS. Dla użytkowników kluczowa jest też szybkość działania usługi. W przypadku VPS ma na nią wpływ kilka czynników. Ważny jest dostęp do sieci o dużej wydajności oraz wydajne i nowoczesne zaplecze techniczne. Przykładowo obecnie bardzo dużą szybkość działania gwarantują rozwiązania oparte na technologii dysków NVMe, które zapewniają nawet 10 krotnie szybszy odczyt i zapis danych w porównaniu do standardowych dysków SSD i 100 krotnie szybszy niż w przypadku dysków HDD. Jest to rozwiązanie wydajne i dobrze współpracujące z bazami danych oraz serwerami opartymi na Javie. Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl

Wirtualizacja

W przypadku serwerów VPS opartych na pełnej wirtualizacji dominuje środowisko KVM. Nierzadko serwery KVM uruchamiane są w ramach większego klastra chmury OpenStack. Kei.pl dostarcza swoje maszyny wirtualne na bazie rozwiązań Xen, podczas gdy Aruba Cloud szczyci się wykorzystaniem popularnego w biznesie wirtualizatora VMware. Klienci Hekko.pl mogą zaś wybierać między nieco tańszymi serwerami VPS opartymi na parawirtualizacji OpenVZ, a maszynami wirtualnymi z pełną gwarancją zasobów, uruchamianymi na bazie KVM-a.

VPS zarządzany

Trzon oferty polskich dostawców hostingu stanowią serwery VPS w wariancie root do samodzielnego zarządzania. W Cal.pl i LH.PL możesz wykupić pakiet zarządzania, który zapewnia profesjonalną administrację serwerem przez wykwalifikowanych inżynierów firmy.

Krok dalej idzie Kei.pl, które oferuje usługi VPS Cloudentic w wariancie root oraz zarządzanym. W drugiej opcji to operator odpowiada za zarządzanie serwerem, podczas gdy klient może swobodnie korzystać z pełni skonfigurowanego środowiska webowego z intuicyjnym, autorskim panelem administratora WebAs jak w hostingu współdzielonym. Wszystko to kosztem ograniczonej elastyczności serwera, ale czy na pewno potrzebujesz pełnego dostępu root do obsługi swoich projektów internetowych?

W tym miejscu nie sposób również nie wspomnieć o usłudze Elastyczny Web Hosting w firmie dhosting.pl. Co prawda jest to usługa hostingu współdzielonego, ale dzięki gwarancji zasobów (1 GHz procesora, 1 GB RAM) z możliwością ich skalowania w górę, dla wielu klientów może ona stanowić ciekawą alternatywę dla serwera VPS w opcji zarządzanej.

Zarządzanie serwerem

Panel klienta w nazwa.pl umożliwia wykonanie najważniejszych czynności administracyjnych na serwerze VPS. Pozwala on na ponowne uruchomienie lub zatrzymanie maszyny wirtualnej, podgląd dzienników zdarzeń albo zmianę (przebudowę) zainstalowanego systemu operacyjnego. Wszystko to odbywa się za pomocą kilku kliknięć myszą.

Wygodne zarządzanie serwerem webowym wymaga jednak głębszego sięgnięcia do kieszeni. Dostawcy oferują możliwość szybkiego wdrożenia oprogramowania takiego jak Plesk, cPanel czy DirectAdmin, ale zasadniczo u większości z nich jest to opcja dodatkowo płatna. W naszej tabeli sprawdzisz kto i jaki panel zarządzania ma w swojej ofercie.

Opcje dodatkowe

Na serwerze VPS do wyboru masz najważniejsze dystrybucje Linuksa takie jak Debian, CentOS czy Fedora. OVH udostępnia kilkanaście dystrybucji i wiele aplikacji webowych. Podobnie Aruba Cloud z ogromną liczbą prekonfigurowanych szablonów systemów operacyjnych i aplikacji, w tym FreeBSD, oprogramowaniem pfSense czy Microsoft SQL Server. W ofercie Aruba Cloud, Datahouse.pl i OVH znajdziesz też serwery VPS z systemem Windows Server. To na wypadek, gdybyś potrzebował obsługiwać swoje projekty internetowe pisane w architekturze .NET.

Na koniec jeszcze jedna rzecz. Standardowo, w cenie serwera do dyspozycji otrzymasz 1 adres IP. Dodatkowe adresy, jeśli potrzebne, możesz zamówić za dodatkową opłatą. Wyjątkiem jest tutaj Kei.pl, który do swoich serwerów VPS w wersji zarządzanej dołącza aż 4 publiczne adresy IP. Taka pula adresów, w połączeniu z mechanizmem konteneryzacji pozwalającym na obsłużenie wielu klientów na jednym wirtualnym serwerze, pozwala już na stworzenie solidnego zaplecza pozycjonerskiego z adresacją IP w różnych podsieciach.