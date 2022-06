Przeglądamy edycje Call of Duty: Modern Warfare 2 i pytamy, dlaczego tak drogo?

Call of Duty: Modern Warfare 2 zadebiutuje na rynku 28 października tego roku. Dostępne są już zamówienia przedpremierowe. Przyglądamy się ich zawartości oraz cenom.

Każdy zainteresowany zakupem gry Call of Duty: Modern Warfare 2 ma już możliwość składania zamówień przedpremierowych na wybraną platformę. Zarówno na PC jak i konsole Xbox i PlayStation dostępne są dwie edycje, które różnią się zawartością oraz ceną. Przyglądamy się im bliżej i sprawdzamy aktualne ceny.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - zawartość edycji

Call of Duty: Modern Warfare na PC

Edycja standardowa - cena 349 zł

Podstawowa wersja gry na PC

Wcześniejszy dostęp do otwartej Bety

Edycja Vault - cena 459 zł

Podstawowa wersja gry na PC

Wcześniejszy dostęp do otwartej Bety

Klasyczny Pakiet Ghosta

Czerwony Pakiet Operatorów z Grupy 141

Skarbiec broni FJX Cinder

Karnet Bojowy + pominięcie 50 poziomów

Call of Duty: Modern Warfare na PS4 i PS5

Cross-gen Bundle - 349 zł

Wersja gry na PlayStation 4

Wersja gry na PlayStation 5

Wczesny dostęp do otwartej bety

Vault Edition - cena 459 zł

Wersja gry na PlayStation 4

Wersja gry na PlayStation 5

Wczesny dostęp do otwartej bety

Klasyczny Pakiet Ghosta

Czerwony Pakiet Operatorów z Grupy 141

Skarbiec broni FJX Cinder

Karnet Bojowy + pominięcie 50 poziomów

Call of Duty: Modern Warfare na Xbox One i Xbox Series X/S

Cross-gen Bundle - cena 349 zł

Wersja gry na Xbox One

Wersja gry na Xbox Series X/S

Wczesny dostęp do otwartej bety

Vault Edition - cena 459 zł

Wersja gry na Xbox One

Wersja gry na Xbox Series X/S

Wczesny dostęp do otwartej bety

Klasyczny Pakiet Ghosta

Czerwony Pakiet Operatorów z Grupy 141

Skarbiec broni FJX Cinder

Karnet Bojowy + pominięcie 50 poziomów

Call of Duty: Modern Warfare 2 - dlaczego tak drogo?

Niezależnie od platformy, na którą chcemy kupić Call of Duty: Modern Warfare 2, musimy liczyć się z dość wysoką ceną. Za edycję podstawową, w której zyskujemy wcześniejszy dostęp do otwartej bety i rzec jasna samej gry, musimy zapłacić 349 zł. Chcąc mieć dostęp do dodatkowej zawartości w postaci pakietów musimy wygospodarować dodatkowe 110 zł, co daje łączną kwotę 459 zł.

Czy jest to dużo i czy Infinity Ward oraz Activision Blizzard zawyżają ceny swoich gier? Na pierwsze pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ wszystko zależy od tego, ile jesteśmy w stanie wydać na grę. W przypadku drugiego pytania, nie jest to nowość. Wystarczy, że cofniemy się do listopada ubiegłego roku i premiery niesławnego Call of Duty: Vanguard. Ceny poszczególnych wydań były dokładnie takie same. Jedyne, co może zaboleć graczy to fakt, że deweloper zrezygnował z edycji gry na poprzednią generację konsol. W przypadku Vanguard mogliśmy kupić grę na PS4 oraz Xbox One za 289 zł. Teraz dostępna jest tylko wersja międzygeneracyjna, czyli taka, która działa zarówno na aktualnej jak i poprzedniej generacji konsol. Graczy może irytować fakt, że muszą wydać dodatkowe 60 zł i płacić tyle co za grę na nowy sprzęt. Medal ma jednak dwie strony. Jeśli zdecydujemy się na zakup PS5 lub Xbox Series X, to grę wykorzystującą pełny potencjał nowego sprzętu będziemy mieć po ręką, bez konieczności wykładania pieniędzy na next-gen update.

Niestety wizualnie te ceny nie wyglądają zbyt zachęcająco, tym bardziej, że przez lata zdążyliśmy się przyzwyczaić do dwójki z przodu. Jest to znak czasów i musimy być świadomi tego, że ceny będą rosnąć, a już niedługo standard, czyli 69,99 USD będzie dotyczył większości nowych gier AAA. Już nawet za odświeżoną wersję The Last of Us na PS5 będziemy musieli zapłacić 339 zł za edycję podstawową. To, czego możemy być pewni jeśli chodzi o rynek gamingowy to fakt, że ceny nie będą spadać. Wręcz przeciwnie.