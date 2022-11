Przeglądamy najlepsze oferty na Apple Watche przez zbliżającym się Black Friday!

Black Friday odbędzie się w przyszłym tygodniu, ale w popularnych polskich sklepach już teraz pojawiają się interesujące oferty na smartwatche od Apple.

Najlepsze oferty przed Black Friday

Amerykańska marka zaprezentowała w tym roku nowe modele smartwatchy. Wśród pokazanych urządzeń znalazły się Apple Watch SE 2gen, Apple Watch Series 8 oraz Apple Watch Ultra. Jeśli zastanawiałeś się nad zakupem, któregoś ze smartwatchy Apple to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Już za tydzień - 25 listopada - odbędzie się Black Friday, czyli wydarzenie pozwalające nam sporo zaoszczędzić na zakupach elektroniki oraz innych akcesoriów. Przeglądamy dla was najciekawsze oferty na zegarki od Apple jeszcze tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia i sprawdzamy najlepsze promocje na smartwatche. Tekst będzie regularnie aktualizowany, tak by prezentowane przez nas oferty pozostały aktualne. Propozycje ustawione są od najtańszych do najdroższych.

Apple Watch SE

Apple Watch SE posiada wiele rozbudowanych funkcji, które okażą się użyteczne w zróżnicowanych okolicznościach. Urządzenie pozwala na wykonywanie płatności dzięki Apple Pay, komfortowe monitorowania treningów dzięki trybom sportowym oraz monitorowanie wielu parametrów zdrowotnych. Dla osób poszukujących relatywnie taniego smartwatcha od Apple, będzie to idealny wybór.

Cena: 1399 zł 1299 zł / LINK

Apple Watch SE 2gen

Jeden z najnowszych smartwatchy amerykańskiej marki. Urządzenie zostało zaprezentowane w 2022 roku, podczas specjalnego eventu Apple. Nowsza odsłona modelu SE posiada mocniejszy chip, który poprawia wydajność smartwatcha o 20% względem poprzednika.

Cena: 1499 zł 1449 zł / LINK

Apple Watch Series 7

Zdecydowanie jeden z najciekawszych smartwatchy od Apple. Urządzenie zadebiutowało na rynku w 2021 roku, ale nadal pozostaje świetną propozycją dla potencjalnych użytkowników. Apple Watch Series 7 posiada ekran o przekątnej 1.9 cala, wbudowaną łączność GPS oraz możliwość wykonywania płatności dzięki technologii NFC.

Cena: 1999 zł 1849 zł / LINK

Apple Watch Series 8

Jedna z tegorocznych nowości od amerykańskiej marki. Pod względem designu Apple Watch Series 8 przypomina swojego poprzednika, ale znajdziemy w nim kilka nowych funkcji. Jedną z nich jest możliwość monitorowania temperatury ciała, co pomoże kobietom uzyskać lepszą wiedzę o cyklu menstruacyjnym. Urządzenie zostało także wyposażone w technologię crash detection, która automatycznie poinformuje odpowiednie służby o ewentualnym wypadku z udziałem użytkownika zegarka.