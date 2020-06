Przeglądarka Brave oskarżona o naruszenie prywatności użytkowników

O Brave pisaliśmy kilkakrotnie. Pierwszy raz gdy ogłoszono, że użytkownicy będą wynagradzani za oglądnie emitowanych reklam, potem, że zostanie wprowadzona możliwość operacji na kryptowalutach bezpośrednio w przeglądarce. I to właśnie ta funkcja wywołała potężny zgrzyt - jak się bowiem okazało, użytkownicy szukający kryptowalut są przekierowywani na strony firm i giełd zajmujących się handlem kryptowalutami, z czego Brave czerpie prowizję. Wśród współpracujących z przeglądarką są m.in. Binance, Coinbase oraz Trezor. Przypominają się zarzuty wobec Google, które śledziło, jakie strony przeglądają użytkownicy - Brave robi dokładnie to samo. A z przeglądarki miesięcznie korzysta 15 milionów osób - które nie mają o tym pojęcia i dla których była to jak do tej pory "bezpieczna przeglądarka".

So when you are using the @brave browser and type in "binance[.]us" you end up getting redirected to "binance[.]us/en?ref=35089877" - I see what you did there mates ????