Przeglądarka Brave umożliwi oglądanie... usuniętych stron

Czasami zdarza się tak, że chcesz odwiedzić stronę internetową - jednak została ona zamknięta i dostęp do zawartych na niej treści nie jest możliwy. Nowa edycja Brave sprawi, że nie będzie to problemem.

O przeglądarce Brave pisaliśmy już parokrotnie. Zwraca uwagę faktem płacenia za oglądane przez użytkowników reklam, a teraz dojdzie do niej nowa funkcja. Powstała we współpracy z Internet Archive, czyli doskonale znanym wszystkim portalem, który archiwizuje strony internetowe oraz inne treści (np. magazyny drukowane, stare gry, itp.). Dzięki temu będzie możliwy dostęp do stron, które nie są już osiągalne. Jest to tzw. Wayback Machine - obecnie przechowywanych jest tam kilka miliardów "martwych" witryn.

Dzięki Brave 1.4 będzie możliwe za pomocą jednego kliknięcia odwiedzanie tych stron, które - po wpisaniu adresu lub nazwy do paska adresu - pokazują błędy: 404 (witryna nie odnaleziona), 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525 oraz 526. Trzeba jednak przypomnieć, że Brave nie przeciera nowych szlaków - możliwość korzystania z Wayback Machine jest możliwa również na przeglądarkach Firefox, Safari oraz Chrome. Dla nich bowiem zostały stworzone rozszerzenia. Gdy użytkownik chce wejść na nieistniejąca stronę, pojawia się powiadomienie, pytające go, czy chce skorzystać z rozszerzenia w celu jej zobaczenia. W przypadku Brave strona będzie pokazana tak, jakby cały czas była aktywna online.

