Przeglądarka Brave uzyska rozszerzenia i wtyczki

O przegladąrce Brave już kilka razy pisaliśmy - pozwala ona użytkownikom zarabiać na oglądaniu reklam. Najnowsze wieści mówią o planowanych wtyczkach i rozszerzeniach.

Brave to przeglądarka dostępna na kilka platform - Windows, Mac, Linux oraz Android. W tym ostatnim przypadku stanowi mocną alternatywę dla Chrome (podobnie jak Opera, Vivaldi czy Kiwi). Zyskała sobie rozgłos przez zachęcanie użytkowników do tego, czego starają się ze wszystkich sił unikać, czyli oglądania reklam (pisaliśmy o tym tutaj). Gwarantuje przy tym duży poziom ochrony i prywatności. Niestety, jak do tej pory przegrywała z konkurencją przez brak wtyczek i rozszerzeń, które potrafią zmienić standardową przeglądarkę w prawdziwą maszynę wydajności. Sytuacja ta wkrótce się zmieni.

Na portalu Reddit, w wątku poświęconym Brave, zabrał głos jeden z deweloperów przeglądarki w wersji na Androida, który obiecał wprowadzenia wsparcia dla rozszerzeń i wtyczek już w przyszłym roku. Jest to odpowiedź na prośby samych użytkowników, zaś wprowadzenie rozszerzeń może sprawić, że ich ich ilość zdecydowanie wzrośnie. Do końca drugiego kwartału 2020 Brave ma już w pełni obsługiwać wspomniane dodatki. Jednak wszystkie będą musiały spełniać szereg rygorystycznych wymagań, związanych z API przeglądarki i jej standardami bezpieczeństwa.

Źródło: XDA Developers