Przeglądarka Opera z... wbudowaną grą

Operius - taką nazwę nosi gra, która została zaimplementowana w najnowszą edycję przeglądarki Opera GX. Będzie można bawić się nią nawet bez połączenia z internetem.

Gamingowa przeglądarka Opera GX to produkt, cieszący się na świecie średnią popularnością, ale jest cały czas rozwijana, powoli zdobywając nowych użytkowników. Jej najnowsza edycja wprowadza stworzoną za pomocą programu GameMaker Studio 2 grę Operius. Wygrała ona Game Jam zorganizowany przez producenta. Jest to dynamiczna rozgrywka w stylu arcade, która pozwoli zabić czas w momentach, gdy połączenie z internetem jest niestabilne nie ma na go w ogóle.

Aby uruchomić Operius, należy wpisać w pasku adresu opera://operius i gotowe. Co ciekawe, fabułą gry prezentuje nam sytuację, w której wszystkie komputery na świecie utraciły połączenie z internetem, co ma związek ze statkiem UFO, jaki pojawił się na orbicie Ziemi. Celem gracza jest jej obrona przed inwazją. Operius wygrał rywalizację z aż 900 innymi propozycjami do niezależnych deweloperów. Jeśli zatem chcesz mieć gwarancję zabawy nawet bez internetu, może warto spróbować, jak sprawuje się Opera GX?

