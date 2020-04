Przeglądarka Samsung Internet na Androida z poważną luką w zabezpieczeniach

Przeglądarka Samsung Internet na Galaxy S20 otwiera linki w innych aplikacjach nawet, jeżeli nie jest domyślną przeglądarką.

Samsung od lat rozwija autorskie odpowiedniki aplikacji Google'a. Jedną z nich jest preinstalowana na każdym urządzeniu z rodziny Galaxy przeglądarka Samsung Internet. Według użytkowników to jedna z ciekawszych przeglądarek sieciowych dostępnych na Androida. Program wyróżnia się prostym w obsłudze interfejsem oraz szybkością działania.

Źródło: samsung.com

Dodatkowo przeglądarkę Samsung Internet możemy zainstalować na dowolnym urządzeniu z systemem operacyjnym Android oraz dostępem do Google Play. Niestety w jednej z najciekawszych przeglądarek internetowych na Androida znaleziono właśnie poważną lukę w zabezpieczeniach.

Przeglądarka sieciowa od Samsunga posiada błąd, który powoduje, że program otwiera wszystkie niestandardowe karty (okna przeglądarki uruchamiane w innych aplikacjach takich, jak Facebook czy Twitter). Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy Samsung Internet nie jest domyślną przeglądarką. Wszystko wskazuje na to, że Samsung przypadkowo przejął kontrolę nad otwieraniem linków wewnątrz aplikacji innych firm. Na przykład jeżeli posiadamy urządzenie Samsunga, ale domyślną przeglądarką jest Google Chrome, kliknięcie na odnośnik do witryny WWW podczas przeglądania Facebook'a spowoduje, ze zostanie on otwarty w programie Samsung Internet.

Problem pojawia się również w przypadku wyskakujących linków w przeglądarkach sieciowych oraz podczas wybrania opcji otwórz za pomocą w menu interakcji. Błąd został dostrzeżony po raz pierwszy przez redaktorów portalu Sammobile. Donoszą oni, że problem dotyczy najnowszych smartfonów z rodziny Galaxy S20. Nasz redakcyjny Samsung Galaxy S8 z zainstalowanym Androidem 9.0 Pie i najnowszą wersją przeglądarki Samsung Internet działa poprawnie.

To już kolejny raz na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, kiedy najnowsze flagowe modele z rodziny Galaxy S20 mają problemy z oprogramowaniem. Przed wadliwą przeglądarką Samsung Internet posiadacze Galaxy S20 borykali się z wolnym ładowaniem przewodowym oraz zieloną poświatą na ekranie.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy S20 Ultra.

Źródło: sammobile.com