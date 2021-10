Przeglądarka Samsunga jest już dostępna na Galaxy Watch 4!

Zmiana systemu z Tizen na Watch OS przyniosła serii Galaxy Watch wiele korzyści, m. in. dostęp do szerokiej gamy aplikacji. Inteligentne zegarki Samsunga właśnie dostały kolejną z nich.

Jak można się spodziewać, wersja przeglądarki internetowej na smartwatche nie jest tak funkcjonalna, jak ta dostępna na smartfonach. Być może główną wadą jest to, że większość stron internetowych jest ładowanych w wersji desktopowej, co utrudnia przeglądanie ich na maleńkim wyświetlaczu.

Mimo to, Samsung stara się ułatwić to za pomocą gestów, np. można przeciągnąć palcem od krawędzi wyświetlacza, aby zobaczyć krawędzie witryny. Można także użyć przełącznika trybu powiększania, aby tekst na stronach był nieco większy, choć nie robi to wielkiej różnicy. Jaka by jednak nie była, przeglądarka Samsunga jest już dostępna na smartwatchach Galaxy i na pewno przyda się w momencie, kiedy nasz telefon jest poza zasięgiem ręki.

Zobacz również:

Źródło: SamMobile Źródło: SamMobile

Źródło: SamMobile Źródło: SamMobile

Aby pobrać Samsung Internet na Galaxy Watch 4 lub Galaxy Watch 4 Classic, można wyszukać tę aplikację w Google Play Store na smartwatchu lub smartfonie, a następnie zainstalować.

Jeśli Samsung Internet nie jest jeszcze na Twoim telefonie, dowiedz się, co tracisz - od wbudowanego blokera reklam po inteligentne funkcje ochrony prywatności. istnieje wiele funkcji, które sprawiają, że Samsung Internet jest jedną z najlepszych przeglądarek mobilnych.