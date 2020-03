Przeglądarki 2020: Firefox najniżej od 2005 roku

Luty 2020 roku okazał się bardzo kiepskim miesiącem dla Mozilli. Przeglądarka Firefox ma na rynku najniższy udział od 15 lat. A jak inni?

Mozilla ostro pracuje na ulepszeniem Firefoxa, jednak wprowadzane zmiany i nowości nie potrafią przyciągnąć do przeglądarki kolejnych użytkowników. W lutym Firefox stracił 0,6% rynku i jego udział na nim spadł do poziomu 7,6%. Jest to trzeci miesiąc z rzędu, w którym traci i zarazem najniższy taki udział od września 2005 roku. Jednak wówczas Firefox miał praktycznie tylko jednego rywala - był nim Internet Explorer, który wówczas praktycznie zdominował rynek. Używało go w tamtym czasie 86,8% użytkowników na świecie! Obecnie dawny król ma 6,4% rynku (utrata 0,2% w lutym), a jego następca - czyli Edge - zyskał 0,4% i ma obecnie 7,4%, a więc niemal tyle samo, co Firefox. Mamy póki co najwyższy w historii udział Edge w rynku przeglądarek i najniższy IE.

Wracając do Firefoxa - jeśli nadal liczba użytkowników będzie spadać, na koniec roku może mieć poniżej 7% rynku. Google nie ma natomiast żadnych powodów do narzekań. Chrome zyskało 0,3% rynku (w styczniu zanotowało taki sam wzrost) i zakończyło miesiąc z rekordowym udziałem 67,3%. Oznacza to w praktyce, że jeszcze przez wiele miesięcy nic przeglądarce nie zagrozi. A jak na dalszych miejscach? Zwraca uwagę wzrost liczby użytkowników Safari - podskoczył o 0,4%, a jej udział wzrósł do 3,9%. Straciła nieco Opera - a konkretnie 0,2% i zakończyła miesiąc z udziałem w rynku wynoszącym 1,2%.