Przeglądarki Chrome i Edge będą działać szybciej dzięki nowej funkcji

Microsoft szczegółowo opisuje nową funkcję, która poprawi wydajność zarówno Edge, jak i Google Chrome.

Firma Microsoft poinformowała, że planuje poprawić komfort podczas aktywnej sesji w przeglądarkach internetowych. Jest to odpowiedź na zapotrzebowania użytkowników, którzy wielokrotnie zgłaszali spadek wydajności podczas korzystania ze zbyt wielu włączonych kart jednocześnie.

Przeglądarki Google Chrome oraz Edge domyślnie wyposażone są w funkcję zachowywania kart. Pozwala ona użytkownikom na wznowienie utraconej sesji bez konieczności wyszukiwania wszystkich wyłączonych kart. Do tej pory przeglądarki zapisywały karty w dwóch kategoriach "bieżąca sesja" i "ostatnia sesja". Po utworzeniu nowej sesji usuwały one wszelkie dane z "ostatniej sesji", tworząc miejsce na pliki z "bieżącej sesji". Takie rozwiązanie mocno spowalniało pracę komputera, na co skarżyli się użytkownicy.

Od teraz funkcja kategoryzowania sesji na "bieżącą" i "ostatnią" ma odejść w niepamięć. Firma Microsoft proponuje rozwiązanie, które ma zmienić strukturę rejestrowania sesji. Zamiast starego formatu, miałoby się to odbywać za pomocą wielu zmiennych. Takie rozwiązanie ma zwiększyć wydajność obu przeglądarek i mocno wpłynąć na wygodę użytkowania. Nowa funkcja będzie przeznaczona dla systemów Windows 10, macOS oraz ChromeOS, a wprowadzona zostanie prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

