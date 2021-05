Przeglądarki Chromium z nowymi możliwościami kontrolowania multimediów

Pojawią się one wkrótce, a po raz pierwszy zobaczysz je w Chrome 91.

Na komputerach i laptopach przeglądamy YouTube w przeglądarce. Najpopularniejsze, czyli oparte na silniku Chromium, jak Chrome i Edge, mają wbudowany odtwarzacz HTML. Dzięki temu możesz przeglądać i kontrolować multimedia w osobnym okienku (picture in picture) i na przykład odtwarzać sobie klipy wideo w jednej karcie, podczas gdy przeglądasz inne - zaś do zmiany służy taki oto interfejs.

Dzięki inżynierom Google funkcja ta zostanie rozszerzona o kolejne możliwości - a mianowicie dodana zostanie kontrola szybkości odtwarzania multimediów. Dzięki temu będzie można spowolnić odtwarzanie do x0,25 lub przyśpieszyć je dwukrotnie. Poza tą nową opcją interfejs pozostanie bez zmian.

Zmiany zostały już wprowadzone do silnika Chromium, co oznacza, że będą mogły z nich korzystać kolejne wydania używających go przeglądarek. W przypadku Chrome mówimy o edycji 91 i tam pojawi się na pewno. Jeśli chodzi o inne przeglądarki - tu wszystko zależy od ich producentów.

Źródło: WindowsLatest