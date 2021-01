Przeglądarki internetowe: Chrome i Firefox zyskują, Edge nieco traci

Najnowsze statystyki pokazują nam procentowy udział przeglądarek na globalnym rynku, zaś sam Microsoft podaje, ilu jest aktywnych użytkowników przeglądarki Edge. I jest to wielka liczba.

Od miesięcy nic się nie zmienia i zapewne przez wiele kolejnych nie zmieni. O co chodzi? Oczywiście o dominację przeglądarki Chrome. Produkt Google ma w chwili obecnej 69,25% rynku i jest niekwestionowanym liderem. Drugie miejsce to - już od ponad pół roku - Edge. Udział przeglądarki Microsoftu na rynku, wynoszący obecnie 10,22%, potwierdza, że zmiana silnika na Chromium była strzałem w dziesiątkę. Według szacunków Microsoftu, w chwili obecnej korzysta z Edge ponad 600 milionów użytkowników. Sukces zawdzięcza nie tylko własnej funkcjonalności, ale również wersjom na różne systemu operacyjne - w tym macOS, Android oraz Linux.

Trzecie miejsce to Firefox. Przeglądarka Fundacji Mozilla ma na początku 2021 roku udział w rynku wynoszący 7,22% i nie jest to dobry wynik jak na produkt, który swego czasu zdominował internet. Owszem, było to wiele lat temu, ale Mozilla miała nadzieję na uzyskanie 8% jeszcze w 2020 roku. Nie udało się - a czy da radę w tym? Zobaczymy. Czwarte miejsce to jeszcze Internet Explorer - wynik 5,57% pozwala mu na wyprzedzenie Safari, którego udział wynosi 34%.

Źródła: NetMarket Share, Windows Latest