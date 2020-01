Przeglądarki w 2019 roku - Chrome, Chrome i jeszcze raz Chrome

Koniec i początek roku to czas podsumowań, dlatego dzisiaj przyglądamy się rynkowi przeglądarek internetowych w 2019. Jak zdradza to tytuł - zwycięzca jest jeden i oczywisty.

W grudniu przeglądarki Microsoftu niespdoziewanie zyskały użytkownikow i zakończyły rok z łącznym udziałem procentowym na rynku wynoszącym 14,2%. Jest to zarazem najwyższy wynik w 2019 roku, jak i od sierpnia 2018 roku. A trzeba pamiętać, że Edge na Chromium dopiero się pojawi. Ogólnie cały rok 2019 przyniósł im wzrost użytkowników o 1,8%. Z tego 14,2% większość ma Internet Explorer - jak widać jego użytkownikom ciężko go porzucić - a dokładnie 7,4%. Edge jest tuż-tuż z wynikiem 6,8%. Może się to jednak zmienić, gdy stanie dostępne nie tylko dla Windows 10, ale również macOS i Windows 8.1. Internet Explorer osiągnąl najlepszy wynik od maja b.r. Choć Microsoft porzucił rozwój przeglądarki, wiele firm potrzebuje jej w specyficznych celach oraz dla intranetu.

Tymczasem Firefox - choć Mozilla dwoi się i troi, aby go uatrakcyjnić - kończy rok z udziałem 8,4%. Dla przeglądarki cała druga połowa 2019 roku to poniżej 9%. Jeśli tak dalej pójdzie, za rok może spaść poniżej 7%. Ale to tylko delikatna prognoza. Jak na ironię losu - im mocniej producent wzmacnia mechanizmy bezpieczeństwa i prywatności, tym mniej użytkowników chce używać przeglądarki. Przez cały rok straciła ona 1,2% rynku. Nie może za to narzekać Chrome, które straciło co prawda w grudniu 0,5% udziału w rynku, ale ogólnie wynosi on 66,6% i nawet trójka konkurentów zebrana razem jest bardzo daleka od tego wyniku. Pomimo tego, że Chrome jest podstawową przeglądarką na 2/3 laptopów i komputerów świata, Google powinno zwrócić jednak uwagę, że choć ubytek użytkowników jest niewielki w skali ogólnej, biorąc pod uwagę straty za 3 ostatnie miesiące daje to spadek udziału o 1,8%.

A dalej? Safari piąty miesiąc z rzędu zyskuje użytkowników - w grudniu zwiększyło udział o 0,7% i zakończyło rok z 6% rynku, zbliżając się do Edge. Z kolei Opera straciła 0,3% i ma w tej chwili 1%.