Przeglądarki w czerwcu 2021: Safari wyprzedza Edge!

Najnowsze podsumowanie udziału przeglądarek w rynku przynosi zaskoczenie - Edge zostało wyprzedzone przez Safari. Oczywiście Chrome jest nie do ruszenia.

Jak podaje Statcounter, przeglądarka Google była używana w czerwcu 2021 roku na 68,76% maszyn korzystających z internetu. Na drugie miejsce wskoczyło Safari z wynikiem wynoszącym 9,7%, a na podium znalazło się także Edge z rezultatem 8,1%. Czwarty Firefox to 7,17% udziału w rynku, co z pewnością cieszy Mozillę. Choć wynik to mało imponujący, wiele miesięcy spadku udziału sprawiło, że wieszczono jej spadek poniżej 5% , co w praktyce oznacza wejście w agonię i bardzo małe zainteresowanie użytkowników. Piąte miejsce to Opera z wynikiem 2,47%. Ta przeglądarka ma przez cały rok podobny wynik - wahania wynoszą kilkanaście-kilkadziesiąt punktów procentowych - co oznacza stabilną grupę stałych użytkowników.

Warto zauważyć, że na liście brak Internet Explorera - co oznacza, że wynik przeglądarki to poniżej 2%. To samo dotyczy wszystkich innych, których nie podano osobno - jak np. Vivaldi. Co ciekawe, gdy popatrzymy na udział tylko w Europie, kolejność prezentuje się następująco: Chrome, Firefox, Safari, Edge. Polska znacznie odstaje od reszty krajów w Europie i na świecie. W naszym kraju procentowy udział przeglądarek na rynku prezentuje się następująco:

Chrome - 57,67%

Firefox - 19,43%

Opera - 11,06%

Edge - 8,49%

Safari - 2,5%

Kolejne wyniki za miesiąc.

Źródło: WindowsCentral, Statcounter

Infografika: Statcounter