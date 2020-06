Przeglądarki w maju 2020: Chrome poza wszelką konkurencją

Początek miesiąca to zawsze okres podsumowania, jaka popularnością cieszą się przeglądarki internetowe. Na pozycji lidera nie ma żadnych zmian, a co się dzieje za jego plecami?

Przeglądarka Google zalicza kolejny miesiąc wzrostu użytkowników. Obecnie Chrome zbliża się do 70% i nic nie wskazuje na to, aby miało zatrzymać. A konkretnie zyskało 0,6% rynku i ma obecnie 69,8%. Ogólnie ostatnie pół roku Chrome zyskało łącznie 3,2% rynku. Tak dużego wzrostu nie zanotował nikt z konkurencji, a tak wysoki wynik po raz ostatni miał Internet Explorer - było to w 2008 roku, zanim użytkowników zaczęła odbierać mu Mozilla z Firefoxem. Jest więcej, niż pewne, że do końca roku udział Chrome przekroczy 71% - a może i więcej. A jak się ma wspomniany Firefox? Trzyma się mniej więcej na tym samym poziomie. W maju stracił 0,2% użytkowników u zakończył go z udziałem 7,2%, plasując za Edge.

Edge z kolei zyskało 0,1% rynku i ma go obecnie 7,9%, co jest najwyższym jak dotąd wynikiem tej przeglądarki. Jej poprzednik - Internet Explorer stracił 0,8% (najwięcej od stycznia) i na koniec miesiąca ma 4,6%. Po raz pierwszy w historii spadł poniżej 5% i z pewnością będzie coraz gorzej. Analitycy szacują, że w ciągu roku spadnie do 1,5%. A co dalej? Jako kandydata na czwarte miejsce można wskazać przeglądarkę Safari, należącą do Apple. Zakończyła miesiąc z wynikiem 3,9%. Ostatnia uwzględniona w rankingu przeglądarka to Opera - wyniki 1,1% oznacza brak zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca.

