Przeglądarki w marcu 2020: Edge na pozycji wicelidera

W ubiegłym miesiącu Firefox nadal tracił użytkowników, a Edge zyskiwało. Liderem oczywiście Chrome.

Firefox przez wiele miesięcy - od marca 2014 roku! - utrzymywał się na drugiej pozycji, znacznie wyprzedzany przez Chrome, jednak marzec przyniósł jego historyczny spadek na trzecie miejsce. Jak podaje Net Applications, stracił tego miesiąca 0,4% i zakończył go z wynikiem 7,2%. Jest to piąty miesiąc z rzędu, kiedy odnotował stratę i najgorszy rezultat od... piętnastu lat. Jeśli sytuacja się nie zmieni, za parę miesięcy Mozilla będzie mieć naprawdę poważne problemy. Tymczasem pozycję wicelidera rynku zajęło Edge. Zyskało 0,2% i zakończyło miesiąc z wynikiem 7,6%, co jest jej największym udziałem w historii. "Starszy brat", czyli Internet Explorer, utracił w tym czasie 0,5% i spadł do udziału na rynku w wysokości 5,9%. Łącznie przeglądarki Microsoftu mają 13,5%.

Edge zyskuje czwarty miesiąc z rzędu, a warto zauważyć, że "nowe życie" otrzymało dopiero w styczniu. Spodziewamy się, że kolejne miesiące podtrzymają ten trend. A Internet Explorer zanika zgodnie z planem - zszedł poniżej 6%, a w kolejnych miesiącach będzie nadal tracić. Tymczasem lider, czyli Chrome, zyskał 1,2% i zakończył miesiąc z wynikiem 68,5% - najlepszym od lipca 2019 roku, gdy miał 68,6%. Zapewne do końća roku przekroczy 69%. A co na dalszych miejscach poza podium? Należąca do Apple przeglądarka Safari ma 3,6%, a Opera pozostaje na stałym poziomie 1,1%.

