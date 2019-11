Przeglądarki w październiku 2019 - Chrome się umacnia, Firefox traci

Jak zmienił się rynek przeglądarek w październiku? Zmiany nie są duże, ale jednak trzeba je odnotować.

Chrome umacnia się na pozycji lidera - jak podaje Net Applications, zwiększyło udział w globalnym rynku o 1,1% (to czwarty miesiąc zdobywania użytkowników z rzędu!) i obecnie ma 67,4% udziału. Na pewno przez wiele miesięcy nic nie zagrozi mu na pierwszym miejscu - dystans do pozostałych rośnie, a w tym momencie wyprzedza połączone siły Internet Explorera i Edge o 59,4%! Podejrzewamy, że przekroczy granicę 70% w lipcu 2020 roku, a udział powyżej 68% osiągnie do końca obecnego. A co z Firefoxem? Przeglądarka Mozilli trzyma się w miarę stabilnie - utraciła 0,1% i zakończyła miesiąc z wynikiem 8,6% - jest to trzeci najniższy wynik w ciągu ostatnich 12 miesięcy i szósty w historii przeglądarki (liczonej od 2006 roku).

Pomimo spadku użytkowników, Firefox jest cały czas rozwijany - ze szczególnym naciskiem na prywatność. Najnowsze wydanie wprowadziło narzędzia pozwalające na blokowanie elementów szpiegujących, które znajdują się na stronach społecznościowych. Przyszłość dla "liska" nie wygląda jednak dobrze. W przyszłym roku powinien utrzymać się powyżej 8%, ale będzie to balansowanie na granicy ześliźnięcia. Jeśli użytkownicy będą się zmniejszać tak, jak dotąd, wówczas do końca 2020 roku ich liczba spadnie do 7%, a w 2021 roku - poniżej 5%. Natomiast przeglądarki Microsoftu zyskały 0,4% i mają 12,5% rynku. Gdyby je rozdzielić - każda z nich zyskała dokładnie 0,2% i w przypadku IE jest to 6,4%, a Edge - 6,1%. Pomimo wzrostu można zauważyć szybkie wygasanie Explorera - rok temu jego udział w rynku wynosił 10,6%. Ponadto wkrótce zakończone zostaną prace na Edge z silnikiem Chromium, a także nastąpi kres wsparcia dla Windows 7, co może skłonić wielu użytkowników do przejścia na Windows 10 i Edge. Analitycy przewidują, że dokładnie za rok z przeglądarki Internet Explorer będzie korzystać zaledwie 3,5% internautów.

A jak na dalszych pozycjach? Przeglądarka Safari zyskała 0,5% i ma obecnie 4,8% rynku, podczas gry Opera może pochwalić się wynikiem 1,3%.