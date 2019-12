Przeglądarki w październiku: Firefox nadal traci

Najnowszy raport dotyczący rynku przeglądarek pokazuje, że wysiłki Mozilli jak na razie nie przynoszą efektu. Firefox cały czas traci użytkowników.

Gdyby przyrównać Firefoxa do statku, mielibyśmy obrazek okrętu na spokojnym morzu, którego załoga bezustannie wylewa wiadrami wodę z pokładu i zakłada nowe żagle, a pasażerowie w większości przesiedli się już do szalup ratunkowych lub wskoczyli do wody i płyną ku innym okrętom w pobliżu. Przekładając to na język statystyki, przeglądarka Mozilli straciła 0,5% i obecnie ma 8,2% udziału w rynku. Jest to siódmy spadek liczby użytkowników w ciągu 12 ostatnich miesięcy, a piąty, gdzie strata wyniosła 0,5% lub więcej. Od czasów skutecznej walki z Internet Explorerem minęły lata, a największy spadek Firefox zaliczył w 2016 roku, kiedy jego udział w rynku skurczył się do 7,7%. Udało mu się niespodziewanie odrobić straty i w październiku 2017 mieć aż 13%, jednak był to ostatni przebłysk świetności. Od tego czasu cały czas spada i jak na razie nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała ulec zmianie.

Tymczasem stracił również lider, czyli Chrome. A konkretnie - ćwierć punktu procentowego i zakończył październik z wynikiem 67,2%. Tu ciekawostka - jest to jego najmniejszy udział w rynku od lipca b.r. Nie zagraża to w żaden sposób jego dominacji, ale może być znakiem dla Google, że albo przeglądarka dotarła już do wszystkich chętnych i lepiej nie będzie lub że coś trzeba zmienić. Prognozy analityków stawiają hipotezę, że w połowie 2020 roku Chrome przekroczy udział w rynku wynoszący 70%. Pozostałe dwie przeglądarki z "wielkiej czwórki", czyli Edge oraz Internet Explorer, zyskały łącznie 0,3% i ich połączone siły to 12,8% rynku. Co interesujące - Edge straciło, Explorer zyskał. Ile? Udział Edge spadł do 6%, czyli zmniejszył się o 0,1%, IE wzrósł do 6,8% - wzrost o 0,4%. Być może za niedługo Edge pójdzie w górę - debiut przeglądarki na silniku Chromium został zaplanowany na 15 stycznia.

A co dalej? Safari zyskało pół punktu procentowego - jest to czwarty miesiąc wzrostu - i obecnie ma 5,3% rynku. Sporo z tyłu trzyma się Opera - 1,3%. Warto zauważyć, że na samych maszynach Mac przeglądarka Apple ma 45,6% - co jest największym udziałem w tym obszarze od grudnia 2017.