Przeglądarki w styczniu 2020 roku - Edge do przodu!

Chrome nadal na czele, ale Edge po raz pierwszy w historii wyprzedza Internet Explorer!

Odświeżone Edge odnotowało większy udział na rynku niż Internet Explorer - po raz pierwszy od 4,5 roku, gdy przeglądarka zadebiutowała wraz z systemem Windows 10. A konkretnie? Jak podaje Net Applications, obie łącznie mają 13,6% rynku, przy czym Edge 7%, a IE - 6,6%. Różnica to nieduża, ale spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach dysproporcja między nimi będzie rosła na korzyść Edge. Dawny król internetu - czyli Internet Explorer - może już udać się na zasłużoną emeryturę. Sukces Edge wiąże się także z przechodzeniem wielu firm na nowy system po zakończeniu wsparcia dla Windows 7. Tymczasem udział Firefoxa był w styczniu najniższy od 2016 roku - wyniósł zaledwie 8,1%, co jest spadkiem o 0,2% w stosunku do grudnia 2019 roku. Do granicy 8% coraz bliżej i - nomen omen - jest to ósmy miesiąc z rządu, gdy Firefox traci użytkowników.

Mozilla ma problem - wydatki okazały się większe, niż przewidywane przychody. Nie osiągnięto zakładanych celów finansowych na rok 2019 i fundacja zwolniła 70 pracowników. Nie może narzekać za to Google - Chrome po prostu rządzi, mając 66,9% rynku - co ciekawe, tyle samo miało w lutym 2019, a potem nieco zjechało. Pozostaje pytanie - czy cokolwiek może zagrozić tej przeglądarce? I wszystko wskazuje na to, że jesli chodiz o bieżący rok, jest to pytanie retoryczne. Może Edge - w przyszłości. Piąte miejsce na rynku przeglądarek zajmuje Safari z udziałem 4,2%. To wzrost o 0,1%.