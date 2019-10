Przeglądarki we wrześniu - Microsoft mocno traci

Na rynku przeglądarek lider się nie zmienia, jednak na dalszych miejscach trwa ciągle walka. I we wrześniu straciły w niej obie przeglądarki Microsoftu.

Comiesięczny raport Net Applications pokazuje, że łączny udział w rynku Internet Explorera oraz Edge spadł o 1,8% i obecnie wynosi 12%. Jest to najniższy w historii wynik notowań obu przeglądarek Microsoftu. Jeśli przyjrzymy się dokładniej, najwięcej użytkowników stracił IE - z 1,8% to aż 1,4% i samodzielnie ma 6,1% rynku, podczas gdy Edge utraciło 0,4% i ma 5,9%. Użytkownicy wciąż nie mogą doczekać się premiery w pełni stabilnej wersji przeglądarki z silnikiem Chromium i do tego czasu Edge prawdopodobnie będzie stać w miejscu.

Tymczasem Firefox nieznacznie zyskał - 0,3% - i w chwili obecnej ma 8,7% rynku. Jednak jest to czwarty miesiąc z rzędu, w którym przeglądarka Mozilli ma poniżej 10%. Według ocen analityków do połowy 2020 roku Firefox spadnie poniżej 8%. Dlatego Mozilla musi mocno się starać, aby przyciągnąć do siebie kolejnych użytkowników. Rok temu Firefox miał 9,6%, a w listopadzie 2017 - 11,4%. Tymczasem Chrome znowu zyskuje - we wrześniu jego udział w rynku zwiększył się o 1,3% i w chwili obecnej wynosi on 68,5%. To niemal najwyższy wynik w historii - w lipcu miał 68,6%, a więc zabrakło zaledwie 0,1%. W ciągu ostatniego roku przeglądarka Google zyskała 2,1% użytkowników - a jak spodziewają się analitycy, w maju 2020 roku przekroczy 70%.

Tak więc na czele bez zmian: Chrome, Firefox, Internet Explorer i Edge. A dalej? Safari z wynikiem 4,4%, Sogou Explorer - 1,6%, QQ - 1,42%, Opera - 1,4%, Yandex - 0,93% oraz UC Browser - 0,3%.