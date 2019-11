Przełącznik kont Google otrzymuje Material Design

Menu do przełączania się pomiędzy kontami otrzymuje właśnie elementy Material Design.

Google posiada wiele usługi i produktów. Wszystko to powoduje, że wprowadzanie zmian w obrębie wyglądu zajmuje sporo czasu. Producent stopniowo wprowadza kolejne elementy w coraz to większej ilości swoich usług. Teraz zabrano się za niemodyfikowany od lat przełącznik kont. Jest on obecnie przebudowywany tak, aby nie odstawał wizualnie od reszty usług. Po tym, jak mobilny odpowiednik przełącznika kont otrzymał gesty i bezpośredni dostęp do ustawień konta nadszedł czas na wersję desktopową.

Szara część wyskakującego okna została w całości usunięta na rzecz białego tła, które powoduje, że interfejs staje się czytelniejszy i znacznie bardziej przejrzysty. Zdjęcie profilowe jest nieco mniejsze i znajduje się na samym szczycie. Obok umieszczono małą ikonkę, która pozwala na zmianę fotografii. Nieco niżej znajduje się przycisk Manage your Google Account (Zarządzaj swoim kontem Google), który umożliwia szybkie dostanie się do ustawień konta. Nieco niżej znajduje się przycisk pozwalający na dodanie kolejnego konta użytkownika.

W chwili obecnej zmiana wprowadzana jest stopniowo na coraz większej ilości kont. Wszystko wskazuje na to, że Google przygotowuje się do uruchomienia nowego przełącznika kont kompatybilnego z Material Design na większej ilości urządzeń.

Źródło: androidpolice.com