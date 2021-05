Przełomowa szczepionka na astmę! Kiedy będzie dostępna?

Według WHO na astmę choruje 235 milionów osób na świecie. Rocznie umiera w związku z nią około 400 tysięcy osób. Szczepionka o długotrwałym działaniu może odmienić niejedno życie.

Astma oskrzelowa to stan chorobowy napadowo występującej duszności typu wydechowego. Poza leczeniem za pomocą wziewnych kortykosteroidów istnieją duże wyzwania związane z opracowaniem uniwersalnego leczenia. Zaobserwowano, że u połowy pacjentów w drogach oddechowych nadmiernie wytwarzane są dwie cząsteczki zapalne: IL-4 i IL-13. W celu ich zablokowania opracowano metodę leczenia zwaną Dupilumabem. Został on zatwierdzony do stosowania w różnych przypadkach astmy w 2018 roku, ale ma kilka ograniczeń jako terapia długoterminowa, do tego jest niezwykle kosztowny.

Nowa szczepionka zaprojektowana jest w celu pobudzenia organizmu do wytwarzania własnych przeciwciał przeciwko cząsteczkom IL-4 i IL-13. Będzie ona wiązać słaby antygen z silnym antygenem w celu wywołania przeciwciał przeciwko słabemu antygenowi. W tym przypadku eksperymentalna szczepionka przeciw astmie łączy dwie cząsteczki IL z niepatogenną toksyną. W badaniu na myszach naukowcy wykazali, że przeciwciała wytwarzają się nawet do roku po immunizacji, a szczepionka łagodzi także ostre zaostrzenia astmy alergicznej.

Wszystko wskazuje więc na to, że szczepionka jest wykonalna i potencjalnie bezpieczna. Jednak przed jej szerokim zastosowaniem konieczne będą wnikliwe oceny w nadchodzących latach. Naukowcy są pozytywnie nastawieni i zakładają, że biopreparat mógłby przeciwdziałać także innym chorobom o podłożu alergicznym.

Podobnie jak w przypadku szczepionki przeciwko COVID-19, potrzebne będą dwie dawki, ale póki co musimy na nie o wiele dłużej poczekać.

Źródło: newatlas.com