Przemyślany zakup, czyli motorola g53 5G vs motorola Edge 30 Neo. Analiza przystępnych cenowo smartfonów w ofercie sieci Plus

Przyglądam się z bliska dwóm świetnym modelom motoroli, które dostępne są w aktualnej ofercie sieci Plus.

Spis treści

Czasy, w których nisko i średniopółkowe smartfony nie miały nic ciekawego zaoferowania, przepadły bezpowrotnie. Ostatnie lata rozwoju branży mobile doprowadziły do niemałej polaryzacji rynku, ponieważ z jednej strony obserwujemy drastyczny wzrost cen flagowych modeli, a z drugiej do sklepów trafia coraz więcej tanich telefonów, które pod wieloma względami mają w sobie wszystko, czego może oczekiwać przeciętny użytkownik. Jednym z czołowych producentów, wypuszczających regularnie interesujące modele w przystępnych cenach, jest motorola.

Progres, jaki wykonała popularna marka na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, jest wyraźny. Można śmiało powiedzieć, że firma powróciła do łask, co z resztą nie stało się bez przyczyny. Weźmy pod uwagę chociażby ostatnie ruchy producenta, który dostarczył użytkownikom zarówno topowe flagowce (RAZR 2022, Edge 30 Ultra, Edge 40 Pro), jak i solidne średniaki (Edge 30 Fusion) oraz świetne smartfony z niskiej półki cenowej. To na tych ostatnich chciałbym się teraz skupić, ponieważ motorola ma do zaoferowania dwa naprawdę interesujące budżetowce - mowa o modelach g53 5G oraz Edge 30 Neo.

Zobacz również:

Przed przejściem do porównania najważniejszych funkcji w obu urządzeniach, warto zauważyć, że każde z nich obsługuje łączność w standardzie 5G, której liderem w Polsce - pod względem szybkości połączenia - jest sieć Plus. Co więcej, nowa oferta abonamentowa operatora uwzględnia dostęp do 5G w każdym pakiecie - bez względu na wysokość opłat. Więcej informacji na temat aktualnej oferty sieci Plus znajdziecie w naszym tekście na ten temat.

Motorola Edge 30 Neo vs motorola g53 5G - Który smartfon został lepiej wykonany?

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Motorola Edge 30 Neo vs Motorola G53 5G Wymiary: 152,9 x 71,2 x 7,75 mm vs 162,7 x 74,66 x 8,19 mm Waga: 155 g vs 183 g Złącza: USB-C vs Jack 3.5 mm oraz USB-C Wodoodporność: Certyfikat IP52 vs Hydrofobowa powłoka

Zarówno motorola Edge 30 Neo, jak i model G53 5G to urządzenia z niskiej półki cenowej, a więc nie należy się po nich spodziewać rozwiązań charakterystycznych dla smartfonów klasy premium. Zamiast tego otrzymujemy konstrukcję wykonaną z tworzywa sztucznego, choć przyznam, że ma to zapewne swoje zalety, ponieważ znacząco obniża cenę telefonów oraz zmniejsza ich wagę. Warto również zauważyć, że oba modele posiadają plecki o przyjemnym, śliskim wykończeniu, które zapobiega pozostawianiu widocznych odcisków palców.

Na froncie smartfonów znajdziemy oczywiście wyświetlacze z dość widocznymi ramkami. Nie mam jednak wątpliwości co do tego, że model Edge 30 Neo wypada w tym aspekcie znacznie estetyczniej. Krawędzie wokół ekranu w droższym modelu są zdecydowanie bardziej proporcjonalne oraz węższe - bródka jest co prawda nadal większa niż górna ramka, ale mimo wszystko dysproporcja między nimi nie jest tak duża jak w przypadku g53 5G.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Model Edge 30 Neo również o wiele lepiej leży w dłoni co jest spowodowane o wiele cieńszą konstrukcją oraz bardziej zaokrąglonymi bokami telefonu. Używając droższego smartfona miałem również wrażenie jakbym korzystał z średniopółkowej motoroli Edge 30 Fusion, czyli urządzenia, które kosztuje około 1000 zł więcej niż Edge 30 Neo. Model g53 5G prezentuje się pod tym względem znacznie gorzej i od razu można wyczuć, że jest to budżetowy smartfon.

Zdecydowaną przewagą tańszego wariantu (pod kątem designu) jest mniej wystająca wysepka z aparatami. W praktyce sprawia to, że urządzenie praktycznie w ogóle nie "buja się" po położeniu go na płaskiej powierzchni, a korzystanie z niego gdy ten leży na biurku jest w pełni komfortowe. Model g53 5G posiada również złącze słuchawkowe, którego brakuje w Edge 30 Neo, co z całą pewnością jest istotnym elementem dla osób, które nie korzystają z bezprzewodowych słuchawek.

Motorola Edge 30 Neo vs motorola g53 5G - Na którym smartfonie przyjemniej przegląda się multimedia?

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Motorola Edge 30 Neo vs Motorola G53 5G Typ wyświetlacza: pOLED vs LCD Przekątna ekranu: 6.28-cala vs 6.5-cala Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu: 120 Hz w obu modelach Rozdzielczość: FHD+ vs HD+ Głośniki: Głośniki stereo w obu modelach, ale Edge 30 Neo posiada Dolby Atmos

Testując oba urządzenie zdecydowanie najwięcej czasu spędziłem na przeglądaniu multimediów, a konkretniej YouTube'a, Netfliksa, TikToka oraz Instagrama. Wszystkie aplikacje działały na smartfonach równie płynnie, ale różnice w komforcie (choć niewielkie) wynikały głównie z lepszego wyświetlacza w modelu Edge 30 Neo. Z drugiej strony tańszy g53 5G został wyposażony w znacznie większy ekran, co może stanowić jego kartę przetargową podczas bezpośredniego porównania obu smartfonów.

Na papierze droższy wariant powinien również oferować lepszą jakość dźwięku, ponieważ posiada głośniki sygnowane Dolby Atmos. W praktyce przyznam, że różnica jest naprawdę minimalna, a testowałem audio zarówno odtwarzając utwory z YT, jak i Spotify. Słuchając muzyki miałem co prawda wrażenie, że dźwięk w Edge 30 Neo jest nieco głębszy, ale jeśli spodziewacie się pod tym względem jakiejś przepaści w jakości to zdecydowanie jej nie uświadczycie.

W kontekście przeglądania multimediów warto również napisać kilku słów o bateriach w testowanych przeze mnie urządzeniach. Model g53 5G posiada wyraźnie pojemniejsze ogniwo (5000 mAh vs 4020 mAh), które pozwalało mi uzyskać nawet 2 dni pracy na pojedynczym cyklu. W Edge 30 Neo zazwyczaj pod koniec dnia miałem około 20%, a więc na pierwszy rzut oka tańszy smartfon wypada pod tym względem lepiej. Sytuacja nieco się zmieni jeśli spojrzymy na moc ładowania, która w g53 5G jest śmiesznie mała i wynosi zaledwie 10 W (Edge 30 Neo oferuje aż 68 W). W praktyce oznacza to, że tańszy telefon ładuje się do pełna ponad 2 godziny, co jest naprawdę przeciętnym wynikiem - szczególnie jeśli porównamy go do Edge 30 Neo, która jest w stanie uzyskać 100% baterii w około 30-40 minut.

Na koniec tego segmentu chciałbym również dodać, że droższy smartfon posiada zdecydowanie lepszą haptykę. Różnica jest pod tym względem naprawdę ogromna, ponieważ model g53 5G został wyposażony w wibrację, która przywodzi na myśl smartfony za 500/600 zł. Wiem, że wielu użytkowników w ogóle nie korzysta z tej opcji i całkowicie wycisza wszystkie fizyczne sygnały w telefonie, ale jeśli nie należycie do tej grupy, to warto mieć wziąć te różnice pod uwagę.

Motorola Edge 30 Neo vs motorola g53 5G - Bez zaskoczeń w kwestii wydajności

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Motorola Edge 30 Neo vs Motorola G53 5G Procesor: Snapdragon 695 5G vs Snapdragon 480+ 5G System: Android 12 vs Android 13 Pamięć RAM: 8 GB vs 4 GB Pamięć wewnętrzna: 128 GB w obu modelach

Jedną z moich ulubionych cech we wszystkich smartfonach motoroli jest lekka nakładka na system od producenta, która nie zaśmieca smartfona wieloma niepotrzebnymi aplikacjami oraz zbędnymi funkcjami. Przyznam, że korzystając z obu smartfonów byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ zarówno Edge 30 Neo, jak i g53 5G nie sprawiały mi żadnych problemów podczas codziennego użytkowania. W niektórych sytuacjach droższy smartfon sprawiał wrażenie nieco płynniejszego, ale budżetowy model również dawał sobie radę. Zdecydowanie większe różnice zauważałem podczas grania w tytuły mobilne, bo w tym wypadku zdecydowanie lepiej wypadał model Edge 30 Neo.

Wyższy wariant został wyposażony w mocniejszy procesor oraz większą ilość pamięci RAM, co przekłada się oczywiście na jego wyniki w testach syntetycznych. W tym aspekcie droższa motorola wypadła zdecydowanie lepiej niż jej młodsza siostra, ale można się było tego spodziewać. Do testów wykorzystałem aplikację Geekbench 6 i przyznam, że różnice były widoczne jeszcze przed wynikami, ponieważ cały proces trwał na Edge 30 Neo wyraźnie krócej.

motorola g53 5g Źródło: PCWorld.pl motorola Edge 30 Neo Źródło: PCWorld.pl

Motorola Edge 30 Neo vs motorola g53 5G - Czy aparaty w tanich smartfonach dają radę?

Motorola Edge 30 Neo vs Motorola G53 5G Aparat główny: 64 Mpx vs 50 Mpx Dodatkowe obiektywy: Ultraszeroki (13 Mpx) vs Makro (2 Mpx)

Zarówno Edge 30 Neo, jak i g53 5G nie nalezą do imponujących smartfonów jeśli chodzi o możliwości fotograficzne. Droższy model wykonuje jednak bardziej szczegółowe zdjęcia, które wyglądają zdecydowanie lepiej. Poniżej możecie zobaczyć efekty uzyskane w ciągu dnia przy domyślnych ustawieniach na obu aparatach.

motorola g53 5G Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

motorola Edge 30 Neo Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

motorola g53 5G Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl motorola Edge 30 Neo Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl motorola g53 5G Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl motorola Edge 30 Neo Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl motorola g53 5G Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl motorola Edge 30 Neo Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Pod kątem zdjęć nocnych Edge 30 Neo deklasuje tańszy model. Fotografie są nie tylko zdecydowanie bardziej szczegółowe, ale i naturalniej oddają kolory oraz lepiej radzą sobie ze światłem. Nadal daleko im oczywiście do flagowego poziomu, który możecie kojarzyć ze smartfonów za kilka tysięcy złotych, ale w segmencie budżetowych modeli zdecydowanie nie jest źle.

motorola g53 5G Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

motorola Edge 30 Neo Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

motorola g53 5G Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl motorola Edge 30 Neo Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl motorola g53 5G Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl motorola Edge 30 Neo Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl motorola g53 5G Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl motorola Edge 30 Neo Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl motorola g53 5G Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl motorola Edge 30 Neo Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Motorola Edge 30 Neo vs motorola g53 5G - Podpowiadam, który model będzie według mnie najlepszym wyborem

Model Edge 30 Neo przewyższa swoją tańszą alternatywę niemalże pod każdym względem. Urządzenie posiada lepszy ekran, robi ładniejsze zdjęcia i zdecydowanie wygodniej leży w dłoni. Kluczowym czynnikiem przy wyborze konkretnego modelu będzie więc cena, która najprawdopodobniej okaże się najistotniejszym elementem mojego porównania. Podane poniżej kwoty uwzględniają umowę abonamentową na 12 miesięcy, a więcej dostępnych opcji możecie sprawdzić na oficjalnej stronie operatora Plus.

motorola Edge 30 Neo

Cena na start: 998 zł / Opłata miesięczna: 114.17 zł / Link

motorola g53 5G

Cena na start: 1 zł / Opłata miesięczna: 135.5 zł / Link

Różnica w cenach jest wyraźna, ale jeśli nie stanowi ona dla was problemu to zdecydowanie polecam wybrać model Edge 30 Neo.