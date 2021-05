Przenieś pliki do Zdjęć Google za darmo – masz czas do 1 czerwca

Zdjęcia Google będą płatne. Podpowiadamy, co zrobić, aby trzymać tam nasze zdjęcia bezpłatnie. Trzeba się jednak spieszyć, czas tylko do 1 czerwca.

Spis treści

Zdjęcia Google, to doskonałe miejsce do trzymania zrobionych przez nas zdjęć i filmów. Tym bardziej, że przechowywane tam pliki są łatwe do wyszukiwania, a ich przeglądanie jest bardzo wygodne. Dodatkowo, tworzenie oraz umieszczanie tam kopii zapasowych naszych materiałów jest intuicyjne i wręcz automatyczne, przy odpowiednich zabiegach. Niestety, choć dotychczas opcja ta była bezpłatna, to już wkrótce przestanie taka być.

Niedawno ogłoszono bowiem, iż pliki zdjęciowe i z filmami będą wliczane do przestrzeni dyskowej, co oznacza, iż trzeba będzie za nie płacić. Mamy jednak dla was dobrą wiadomość – zapłacimy jedynie za każdy nowy plik, który znajdzie się w Zdjęciach Google. To natomiast oznacza, iż zdjęcia i filmy znajdujące się tam obecnie nie są uwzględniane w nowych przepisach. Czyli, nie zostaną usunięte lub zablokowane w razie braku uiszczenia zapłaty.

Tak więc, jeśli chcemy przenieść nasze pliki do Zdjęć Google i trzymać je tam za darmo, to trzeba się spieszyć. Mamy bowiem na to czas zaledwie do 1 czerwca. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Smartfon - Przez wyszukiwarkę

Najprostszym sposobem, jest przejście na stronę photos.google.com i kliknięcie Prześlij na górze strony. Problem jednak w tym, iż tą metodą prześlemy pojedynczy folder, więc sprawdzi się to, gdy mamy ich małą ilość. Ewentualnie, możemy poświecić chwilę i przenieść nasze materiały do jednego albumu, a następnie rozpocząć transfer.

Co istotne, po przeniesieniu zdjęć powinniśmy mieć możliwość wyszukania ich po datach wykonania lub po dokładnej nazwie zdjęcia czy filmu. Jeśli tak się nie dzieje, konieczne będzie użycie narzędzia do zmiany tych metadanych, w celu uporządkowania swoich plików.

Prawda jest jednak taka, że większość ludzi ma, co najmniej po kilka folderów. Jeśli również wy należycie do tego grona i nie chcecie przekopywać się przez liczne albumy lub przenosić wszystkich plików do jednego folderu, to powinniście spróbować innej metody.

System Windows - Kopia zapasowa i synchronizacja

I tak dochodzimy do najlepszej opcji przesłania całej biblioteki zdjęć do Zdjęć Google. Metoda ta, jest rzecz jasna skierowana do osób, chcących przesłać swoje materiały bezpośrednio z pamięci komputera lub laptopa, których systemem operacyjnym jest Windows.

Jeśli więc chcecie umieścić w Zdjęciach Google materiały ze smartfona, to należy je wcześniej skopiować do komputera. Jest to najskuteczniejsza metoda, jednak wymaga przejścia kilku, poszczególnych kroków.

Po pierwsze, musimy ściągnąć darmowy program Google do tworzenia kopii zapasowych. W tym celu musimy przejść na stronę photos.google.com/apps i kliknąć Pobierz. Następnie musimy otworzyć pobrany plik i przeprowadzić instalację.

Po zakończeniu instalacji, która trwa bardzo krótko, na ekranie automatycznie powinien otworzyć się program i w tym momencie, należy kliknąć Rozpocznij.

W tym momencie, trzeba zalogować się na swoje konto Google, którego używamy do obsługi zdjęć i na ekranie „konfiguracji” wybieramy pierwszą opcję - Utwórz kopię zapasową zdjęć i filmów.

Następnie należy wskazać miejsca, w których znajdują się interesujące nas pliki i wybrać w jakiej jakości zostaną przesłane.

Ważne: Musisz wybrać Wysoką jakość zdjęć, ponieważ jest to jedyna opcja, która nie wlicza się do limitu miejsca.

Po dokonaniu wyboru wystarczy wcisnąć START i rozpocznie się przesyłanie zdjęć. Należy przy tym pamiętać, że czas przenoszenia plików uzależniony od naszego transferu danych, ilości przesyłanych plików i liczby folderów źródłowych. W przypadku przesyłania tysięcy zdjęć i filmów z wielu różnych źródeł, proces ten może trwać nawet godzinami.

Trzeba uzbroić się w cierpliwość

Tak więc, jeśli chcemy za darmo przetransferować dotychczas posiadane przez nas zdjęcia i filmy do Zdjęć Google, to musimy to zrobić przed 1 czerwca. Każdy kolejny, dodany tam po 1 czerwca plik, podlegać będzie już nowym zasadom, czyli wejdzie w skład płatnego limitu miejsca. Trzeba się więc naprawdę śpieszyć, by skorzystać z ostatniej okazji.

Sprawdź też:

Darmowe alternatywy dla Zdjęć Google