Przenośna stacja zasilania Bluetti AC180. Niezawodne źródło energii wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz

Niedawno w samym sercu Poznania odbyły się targi Greenpower 2023, czyli wydarzenie prezentujące najnowsze trendy w rozwiązaniach z zakresu energii odnawialnej. W evencie wzięło udział wielu przedsiębiorców i wystawców z całego świata, w tym firma Bluetti, zajmująca się produkcją oraz sprzedażą innowacyjnych produktów do magazynowania i wytwarzania czystej energii, takich jak przenośne stacje energetyczne czy generatory solarno-akumulatorowe. Podczas targów zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania i produkty. Jednym z nich była mobilna stacja zasilania Bluetti AC180, która już od kilku dni dostępna jest na rynku.

Bluetti AC180 - funkcje i możliwości

Przenośny generator prądu Bluetti AC180 to urządzenie, które ma sprawdzić się wielu różnych sytuacjach - podczas nagłych przerw w dostawie prądu, na wycieczkach kempingowych czy po prostu jako dodatkowe źródło zasilania na świeżym powietrzu. Zadbano tutaj przede wszystkim o kompaktową i lekką konstrukcję umożliwiającą wygodne przenoszenie. Urządzenie ma wymiary 34 x 24,7 x 31,7 cm i waży 17 kg. Do tego zadbano o ergonomiczny uchwyt. Jest znacznie lżejszy od poprzednich modeli z tej serii, a do tego charakteryzuje się wieloma ulepszeniami, w zakresie ładowania czy mocy podnoszenia.

Model AC180 AC200MAX AC200P Pojemność 1152 Wh 2048 Wh 2000 Wh Moc 1800 W 2200 W 2000 W Lifting Power 2700 W – – Typ ogniwa LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 Maksymalny prąd na wejściu (AC) 1440 W 500 W 400 W Maksymalny prąd na wejściu (panele słoneczne) 500 W 900 W 500 W UPS <20ms – – Kontrola przez aplikację Tak Tak – Cena 1199 euro 2199 euro 1799 euro

Mobilna stacja zasilania Bluetti AC180 została wyposażona w falownik czystej sinusoidy o mocy 1800 W do zasilania większości urządzeń domowych lub na dziko. Posiada też tryb Power Lifting, który pozwala na uzyskanie wyjścia do 2700 W, aby bez wysiłku uruchamiać urządzenia o dużej mocy, takie jak czajniki, suszarki do włosów, kuchenki mikrofalowe itp. W pełni naładowane urządzenie pozwala pokryć zapotrzebowanie na energię przez cały dzień - do dyspozycji mamy pojemność 1152 Wh. Co ważne, naładowanie od 0 do 80% zajmuje tylko 45 minut!, a to za sprawą szybkiego ładowania do 1440 W.

Generator słoneczny Bluetti AC180 działa w połączeniu z szeroką gamą paneli słonecznych, jak np. Bluetti PV200 i PV350, co sprawia, że zawsze możesz skorzystać z energii słonecznej. Urządzenie pozwala na maksymalne 500 W wejście słoneczne, więc całkowite naładowanie przy pełnym słońcu zajmuje około 3 godziny.

Bluetti AC180 - cena i dostępność

Mobilna stacja zasilania Bluetti AC180 jest już dostępna na rynku i tylko teraz urządzenie można kupić w promocyjnej cenie za 999 euro. Co czyni go najbardziej opłacalną opcją wśród modeli o podobnych funkcjach i specyfikacjach. Zniżka jest ważna do końca maja. Zakupu możesz dokonać pod tym linkiem.