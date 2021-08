Przerażający gad terroryzował australijskie niebo

Ten latający gad to najbliższe smoku stworzenie, jakie dotychczas poznaliśmy.

źródło: University of Queensland; cnet.com

Odkryty w Australii gad jest najbardziej zbliżonym obiektem do smoka, którego widzieliśmy. Jego skrzydła miały długość prawie 7 metrów, a dziób był ostry jak włócznia. Sama czaszka rozciągała się na ponad metr i zawierała 40 odrażających zębów.

Tim Richards, badający skamieliny w Szkole Nauk Biologicznych Uniwersytetu Queensland, uważa się, że odkryty pterozaur latał kiedyś nad australijskim niebem. Jego dokładna nazwa to Thapunngaka shawi i oznacza usta włóczni Shawa. Nazwa rodzajowa Thapunngaka została zainspirowana wymarłym już językiem narodu Wanamara, jednego z ludów Pierwszych Narodów Australii, zaś druga połowa odnosi się do jego odkrywcy, Lena Shawa.

Według światowych standardów rejestr australijskich pterozaurów jest słaby, ale odkrycie Thapunngaki w znacznym stopniu przyczynia się do naszego zrozumienia różnorodności australijskich pterozaurów.

Pterozaury pojawiły się na Ziemi już 66 milionów lat temu, ale wyróżnia je to, że są pierwszymi stworzeniami kręgowymi, które wzbiły się do lotu. W kwietniowym czasopiśmie iScience wykazano, że sekretem fizjologii pterozaura jest jego szyja, dłuższa niż u żyrafy, podtrzymująca ciężką głowę podczas lotu. Do tego wiele pterozaury było w stanie latać już w momencie wyklucia się z jaj. Miały one również kości cieńsze i bardziej kruche od innych dinozaurów. Dzięki temu skamieliny zostały tak dobrze zachowane.

