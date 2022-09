Przerwy w dostawie prądu? Biedronka ma to sposób - do sprzedaży trafił agregat prądotwórczy w świetnej cenie

Jak zabezpieczyć się przed nagłymi awariami zasilania? Jak zagwarantować dostęp do prądu w miejscach, w których nie ma sieci elektrycznej? Jednym ze sposobów jest wyposażenie się w agregat prądotwórczy. Od teraz takie urządzenie kupicie w sklepie Biedronka Home.

Agregat prądotwórczy to urządzenie stanowiące samodzielne źródło prądu, które idealnie sprawdzi się podczas awaryjnych sytuacji - gdy nagle zabraknie prądu, możemy podłączyć do niego lodówkę, oświetlenie, ogrzewanie, komputer czy inne istotne urządzenia. Przyda się także w miejscach, w których brakuje dostępu do sieci elektrycznej, na przykład na niektórych kempingach czy działkach rekreacyjnych. Może także posłużyć jako dodatkowe źródło energii w garażu czy w warsztacie.

Z pewnością warto pomyśleć o zakupie takiego sprzętu, jeśli chcemy zabezpieczyć się przed nagłymi przerwami w dostawie prądu - tym bardziej, że takie urządzenie kupimy aktualnie w sklepie Biedronka Home w świetnej cenie. Do sprzedaży trafił generator prądotwórczy marki HYUNDAI, który obecnie kosztuje 799 zł. Zobaczmy, czym się charakteryzuje.

Zobacz również:

Generator prądotwórczy HYUNDAI to niewielkie urządzenie wyposażone w benzynowy silnik dwusuwowy chłodzony powietrzem o maksymalnej mocy 700 W. Gwarantuje ciągłą pracę przez 5-8 godzin. Posiada 3500 ml zbiornik na paliwo, manualny rozrusznik szarpany oraz uchwyt transportowy. Sprawdzi się zarówno do użytku prywatnego jak i profesjonalnego.

Główne cechy:

Częstotliwość: 50 Hz

Pojemność: 63,6 cm³

Moc silnika: 2 KM

Moc maksymalna: 700 W

Moc nominalna: 650 W

Rozruch: rozrusznik szarpany

Silnik dwusuwowy chłodzony powietrzem

Prąd znamionowy przemienny: 2,83 A

Jednofazowe gniazdko: 230 V-50 Hz 16A

Pojemność zbiornika na paliwo: 3500 ml

Czas pracy: 5,8 h

Uchwyt transportowy

Stopień ochrony IP: IP23M

Jeśli interesuje Was zakup tego urządzenia, przejdźcie do sklepu Biedronka Home.

Warto również zajrzeć do materiału: Do Biedronki trafił sprzęt od znanego producenta samochodów