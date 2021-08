Przestań ignorować to ostrzeżenie dotyczące iPhone'a

Czy widziałeś komunikat na swoim iPhonie, aby zaktualizować system do iOS 14.7.1, ale odkładałeś to na później? Może Ci się wydawać, że to tylko łatka pomniejszych błędów, jednak ta aktualizacja kryje o wiele więcej. Apple jest trochę dziwny w tym, że bagatelizuje luki w zabezpieczeniach. Firma zazwyczaj komunikuje, że dana aktualizacja jest ważna, ale dla niej wszystkie aktualizacje są ważne. Jako przykład posłużą informacje dotyczące wydania iOS 14.7.1:

Jak możemy przeczytać, aktualizacja jest ważna i zalecana, ale niektóre są ważniejsze i bardziej zalecane niż inne. I to jest właśnie jeden z przykładów, gdzie Apple nie komunikuje wprost, jak bardzo ważna jest dana aktualizacja. Wchodząc na stronę wsparcia Apple, która szczegółowo opisuje wszystkie poprawki zabezpieczeń, możemy zobaczyć o wiele bardziej poważniejszy obraz tej sytuacji.

Zobacz również:

Oto, co możemy przeczytać na temat iOS 14.7.1 (oraz iPadOS 14.7.1):

Należy jednak zwrócić uwagę na jeden kluczowy fragment:

Badacz bezpieczeństwa Saar Amar, który odkrył tę lukę kilka miesięcy temu, szczegółowo opisał ten błąd i sposób, w jaki może być wykorzystywany do nielegalnych celów. Więcej można przeczytać na jego stronie GitHub.

So, as it turns out, an LPE vulnerability I found 4 months ago in IOMFB is now patched in iOS 14.7.1 as in-the-wild. I wanted to share some knowledge and details about the bug and some ways to exploit it. Hope you'll find it useful, check it out! https://t.co/fxLTJZgc3B