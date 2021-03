Przetestowano GeForce RTX 3090 z Resizable BAR. Jakie efekty?

Resizable BAR to technologia umożliwiająca procesorowi komputera na pełen dostęp do pamięci układu graficznego, co pozwala na przyśpieszenie procesu renderowania obrazu, wykorzystania shaderów oraz innych elementów wizualnych w rozgrywkach. Jak sprawdza się w przypadku karty graficznej RTX 3090?

Wczoraj GALAX, chiński producent kart graficznych, zaczął rozprowadzać aktualizację firmware do swoich wariantów GeForce RTX 3090, 3080, 3070 oraz 3060 Ti. Aktualizacja ta umożliwia im pełną obsługę Resizable BAR. Z własnych kart Nvidii tylko model RTX 3060 ma ją od razu na pokładzie, jednak w przypadku pozostałych przedstawicieli rodziny oraz wariantów innych producentów niezbędne są poprawki w BIOS-ie. Nvidia miała rozesłać niezbędne oprogramowanie do końca marca, czego jednak jak na razie nie zrobiła. A GALAX - cóż, uprzedził ją. Niektórzy użytkownicy kart graficznych GALAX RTX 3090 nie tylko zainstalowali aktualizację, ale również przetestowali, jak zmienia się wydajność z nową technologią. Jak na razie działa ona tylko z wybranymi produkcjami: Assassin's Creed Valhalla, Battlefield V, Borderland 3, Forza Horizon 4, Gears 5, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2, Watch Dogs Legion. Testy odbyły się przy sześciu z wymienionych, a wyniki prezentują następująco: Co trzeba zauważyć - wszystkie testy były przeprowadzane przy rozdzielczości 4K i na maksymalnych ustawieniach graficznych. Przeciętnie Resizable BAR zwiększa szybkość o 3,17%. Nie jest to może wynik powalający na kolana, ale ciężko też nazwać go złym. Choć trzeba również dodać, że w przypadku RTX 3060 dodanie tej technologii zwiększało wydajność bardziej. Kolejne wyniki zapewne zobaczymy na dniach, jednak myślę, że Resizable BAR może zwiększyć szybkość w 4K o maksymalnie 5%. Źródło: VideoCardz