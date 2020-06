Przetestuj dekoder T-Mobile z dostępem do Netflixa bez zobowiązań

Sieć komórkowa T-Mobile proponuje swoim klientom dwa nowe pakiety z dekoderem, który będzie można przetestować przez 30, a jeśli usługa lub urządzenie nie spełnią oczekiwań, użytkownicy otrzymają zwrot kosztu abonamentu i dekodera. Do wyboru jest samo urządzenie oraz w wersji z dostępem do Netflixa.

Dekoder MagentaRozrywka Box

Dekoder MagentaRozrywka Box umożliwia dostęp nie tylko do programów naziemnej telewizji cyfrowej, ale także do platformy Android TV wyposażonej w szereg aplikacji oraz gier. Dzięki urządzeniu klienci mogą skorzystać z takich serwisów jak Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Eleven Sports, Ipla Tidal i wielu innych. Dekoder posiada również funkcję Chromecast, która umożliwia wyświetlanie filmów i zdjęć na ekranie telewizora. Wszystkie aplikacje można wygodnie obsługiwać za pomocą pilota z możliwością wyszukiwania głosowego.

Klienci T-Mobile mogą skorzystać z usługi MegentaRozrywka, w ramach której otrzymają dekoder w promocyjnej cenie 49 zł (opłata jednorazowa za urządzenie). Do tego dochodzi miesięczny abonament za 9 zł przy umowie na 24 miesiące. Urządzenie posiada dostęp do platformy Android TV, dzięki czemu możemy zintegrować wszystkie najpopularniejsze aplikacje w jednym miejscu. Do tego, MagentaRozrywka Box umożliwia dostęp do 28 programów naziemnej telewizji cyfrowej za pośrednictwem anteny DVB-T.

Dekoder z dostępem do Netflixa

W drugim zestawie znajduje się dekoder MagentaRozrywka Box oraz dostęp do Netflixa, gdzie znajdziemy popularne tytuły takie jak "Wiedźmin" czy "Dom z papieru". W ramach tego pakietu filmy i seriale można oglądać jednocześnie na dwóch urządzeniach. Oferta kosztuje 49 zł za miesiąc przy umowie na 24 miesiące, z taką samą opłatą za urządzenie, tj. 49 zł.

Każdy pakiet można przetestować przez 30 dni. Po tym okresie istnieje możliwość rezygnacji z jednoczesnym zwrotem kosztów zarówno za urządzenie oraz abonament. Wystarczy powiadomić o tym T-Mobile w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

