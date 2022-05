Przewodnik po uniwersum Spider-Mana. Wszystko, co wiemy o filmach Sony

Sony coraz bardziej rozwija uniwersum związane ze Spider-Manem. Historia Petera Parkera, jego przyjaciół i wrogów rozsianych po multiwersum zaczyna coraz bardziej się komplikować. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie filmy z "uniwersum pajęczaków" są już dostępne, a jakie czekają na premierę, zajrzyjcie do naszego przewodnika.

Spis treści

Spider-Verse – najważniejsze informacje

Uniwersum Spider-Mana to projekt rozwijany od roku 2014, kiedy to Sony stworzyło film Niesamowity Spider-Man 2. W rolę Petera Parkera wcielił się wówczas Andrew Garfield. W nawiązaniu do filmu miał pojawić się szereg spin-offów, jednak niekorzystny wynik finansowy produkcji skłonił Sony do modyfikacji planów. Studio zawarło umowę z Marvel Studios o współpracy – od tej pory oba podmioty pracują na sukces Spider-Mana. Zaowocowało to m.in. wprowadzeniem Petera Parkera do Marvel Cinematic Universe.

Filmy o Spider-Manie

W wyniku współpracy Sony i Marvel Studios (należącego do Disneya) powstały 3 pełnometrażowe, aktorskie filmy o Spider-Manie:

Spider-Man: Homecoming (2017)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Spider-Man: No Way Home (2021)

We wszystkich filmach Petera Parkera zagrał Tom Holland.

Filmy z uniwersum Spider-Mana

W ramach swojego uniwersum Sony tworzy głównie solowe filmy największych przeciwników Petera Parkera. W ramach franczyzy pojawił się także jeden film animowany wprowadzający alternatywne wersje Spider-Mana.

Zobacz również:

"Venom" (2018)

Film inaugurujący pajęczakowe uniwersum Sony. Jest to opowieść o reporterze Eddiem Brocku (Tom Hardy), który w wyniku wypadku w laboratorium został zespolony z groźnym kosmicznym pasożytem, symbiotem Venomen. W komiksach jest on jednym z przeciwników Spider-Mana. W scenie po napisach można zobaczyć zapowiedź animacji Spider-Man: Into the Spider-Verse.

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018)

Film animowany wprowadzający wersję Petera Parkera z alternatywnej rzeczywistości. Spider-Man zostaje zabity przez Kingpina, a miejsce superbohatera musi zająć Miles Morales, czarny chłopiec, którego także ugryzł radioaktywny pająk. W filmie pojawiają się wersje Spider-Mana z różnych światów. W scenie po napisach pojawia się Spider-Man 2099.

"Venom 2: Carnage" (2021)

Druga część opowieści o Eddiem Brocku i jego symbiocie. Tym razem duet musi walczyć z zabójcą Kletusem Cassidym (Woody Harrelson), który zespolił się z kosmicznym pasożytem tworząc postać o nazwie Carnage. W scenie po napisach pojawia się nawiązanie do filmu Spider-Man: No Way Home (2021), którego akcja rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości. Eddie zostaje do niej przeniesiony przez nieudane zaklęcie Doctora Strange'a. Na ekranie hotelowego telewizora widzi Petera Parkera (Tom Holland).

"Morbius" (2022)

Film opowiada o losach biochemika Michaela Morbiusa (Jared Leto), który eksperymentując z krwią egzotycznych nietoperzy, przemienia się w wampira. Przeciwnik Spider-Mana, ale także Blade'a. W dodatkowej scenie w trakcie napisów w uniwersum Morbiusa pojawia się Adrian Toomes (Michael Keaton), czyli Vulture – złoczyńca, który odkrył prawdziwą tożsamość Spider-Mana. Toomes nawiązuje współpracę z Morbiusem.

"Kraven the Hunter" (2023)

Film opowie o Sergeiu Kravinoffie (Aaron Taylor-Johnson), potomku rosyjskich arystokratów, którzy uciekli do USA podczas rewolucji bolszewickiej. Kravinoff jest zapalonym łowcą, który chce pokonać Spider-Mana, by udowodnić swoją wyższość nad Człowiekiem-Pająkiem. Jest również jednym z założycieli organizacji złoczyńców znanej jako Sinister Six. Premiera filmu: 23 stycznia 2023 roku.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" (2023)

Druga część animowanych przygód Milesa Moralesa. Chłopak ponownie spotka się ze Spider-Gwen. Pojawi się także Spider-Man 2099, Jessica Drew, czyli Spider-Woman, a także Peter B. Parker w wieku średnim. Premiera filmu: 2 czerwca 2023 roku.

"Madame Web" (2023)

Film opowie o jasnowidzącej pomocniczce Petera Parkera, znanej jako Madame Web. Produkcja Sony ukaże początki bohaterki, która w komiksach była starszą, niewidomą kobietą uzależnioną od aparatury podtrzymującej życie. W filmie wystąpi Dakota Johnson, Sydney Sweeney i Celeste O’Connor. Premiera filmu: 7 lipca 2023.

"El Muerto" (2024)

Opowieść o mniej znanym bohaterze ze świata Spider-Mana, wrestlerze El Muerto. Posiada on nadludzką siłę i jest raczej pozytywną postacią, w filmie zostanie jednak przedstawiony jako antybohater. W jego rolę wcieli się muzyk Bad Bunny. Na razie brak jednak dokładniejszych informacji o projekcie. Premiera filmu: 24 stycznia 2024 roku.

"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" (2024)

Trzecia część animacji o Milesie Moralesie. Sony na razie nie udostępniło opisu fabuły. Z tytułu filmu można jednak wywnioskować, że opowie on o przygodach Spider-Mana i jego przyjaciół w jeszcze bardziej skomplikowanych realiach multiwersum. Premiera filmu: 24 marca 2024 roku.

"Venom 3"

Trzecia odsłona przygód Eddiego Brocka. Fabuła Venoma 3 to na razie spora zagadka. Biorąc jednak pod uwagę scenę po napisach z filmu Spider-Man: No Way Home, w której Eddie trafia do alternatywnej rzeczywistości, można spodziewać się, że do filmu zawita wątek multiwersum.

"Spider-Woman"

Zapowiedziany kilka lat temu film animowany koncentrujący się wokół Spider-Gwen i innych kobiet z pajęczymi mocami.

Niezatytułowany film Olivii Wilde

Projekt, o którym na ten moment wiadomo jedynie tyle, że jako reżyserka będzie z nim związana Olivia Wilde. Według spekulacji, film może dotyczyć przygód Jessiki Drew, czyli Spider-Woman.

"Jackpot"

Film, o którym przez chwilę pojawiła się plotka w 2020 roku. Jackpot to superbohaterka występująca pod dwoma postaciami, jedna z sojuszniczek Spider-Mana.

"The Sinister Six"

Komiksowe Sinister Six to organizacja superzłoczyńców, do których należ m.in. Octopus, Mysterio, Vulture i Kraven. O projekcie włodarze Sony wspominali już przy okazji Niesamowitego Spider-Mana, jednak od tamtego czasu nie pojawiły się nowe informacje. Jednak stopniowe wprowadzanie przeciwników Petera Parkera może wskazywać na to, że studio wciąż planuje stworzyć o nich zbiorczy film.

Seriale z uniwersum Spider-Mana

Na ten moment Sony zapowiedziało tylko jedną produkcję telewizyjną związaną z "uniwersum pajęczaków". Obecnie jest ona w fazie produkcji.

"Silk"

Komiksowa Silk to Cindy Moon, wywodząca się z rodziny koreańskich imigrantów, koleżanka Petera Parkera. Ją również ugryzł radioaktywny pająk, co spowodowało, że zyskała zdolność do bardzo szybkiego poruszania się, produkowania sieci oraz poznawania otoczenia za pomocą pajęczego zmysłu. Postać pojawiła się w filmie Spider-Man: Homecoming, gdzie w rolę Cindy wcieliła się Tiffany Espensen. Nie wiadomo, czy aktorka powróci w serialu.