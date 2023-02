Przez chwilę Bing był połączony z ChatGPT. Google ma się o co bać?

Przeglądarka Microsoftu nie jest pierwszym wyborem większości użytkowników. Czy zintegrowanie jej ze sztuczną inteligencją to zmieni?

Microsoft śledzi uważnie rynek i wypatrzył kolosalny wzrost popularności "konwersacyjnej SI", czyli ChatGPT. Postanowił zaprząc ją do swojej wyszukiwarki nie tylko po to, aby skuteczniej rywalizować z Google (a w niektórych rejonach świata także z Yandex), ale również w celu "zrewolucjonizowania" sposobu, w jaki pozyskujemy informacje z sieci. I prace są już niezwykle zaawansowane, o czym można było się przekonać. Czy to przez zapomnienie, czy też przez pomyłkę można było przez kilka godzin korzystać z Bing i ChatGPT w jednym. Niestety, Microsoft już się zreflektował i zablokował dostęp do tej usługi.

Jako że w internecie nic nie ginie, mamy kilka zrzutów ekranu, które wykonał Owen Yin i podzielił się nimi ze światem. Widzisz je w tym artykule. Co rzuca się w oczy, to dodanie okienka czatu pod wyszukiwarką. Twórca zrzutów opisał nową funkcję nie tylko jako sam wyszukiwarkę, ale także asystenta znajdowania informacji oraz ogólnie - kreatywnego partnera, który pomoże w planowaniu zadań. Co prawda nie wiem, czy każdy tego potrzebuje, ale zawsze dobrze mieć wybór.

Fot.: Owen Yin

Ostatnie pogłoski donoszą nam, że Microsoft opublikuje publicznie Bing ze zintegrowanym GPT-4, czyli językiem SI, który dopiero znajduje się w końcowej fazie produkcji. Kiedy? Tego oczywiście nie wiemy. Wdrożenie zależy od wielu czynników, z których nad tylko częścią Microsoft ma kontrolę. Jednak mówiąc ogólnie - może być ciekawie. A ponieważ MS i tak zaplanował udział SI w Windows 12, mamy sporo możliwości.

