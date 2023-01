Przez ponad 20 lat sztucznie zawyżał ceny. Kärcher z 26 mln zł kary

Kärcher narzucał ceny minimalne swoim dystrybutorom. Zmowa cenowa po ponad 20 latach została ukarana bardzo wysoką grzywną.

Aż 26 milionów złotych – taką karę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę Kärcher. Jak okazało się na podstawie zgromadzonego przez Urząd materiału dowodowego, od końca lat 90. producent ten – w porozumieniu ze swoimi dystrybutorami – miał wyznaczać minimalne i sztywne ceny detaliczne produktów.

Zmowa rozpoczęła się już pod koniec lat 90., co oznacza, że przez ponad 20 lat nie można było kupić w Polsce produktów popularnej marki Kärcher taniej niż po odgórnie narzuconych cenach. To bulwersująca sprawa przede wszystkim ze względu na okres trwania zmowy rynkowej. Porozumienie dotyczyło początkowo sklepów stacjonarnych, a następnie sprzedaży internetowej

– podkreślił Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Wielu z nas ma te sprzęty w domach

Zmowa cenowa dotyczyła sprzętów zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Mowa zatem m.in. o sprzętach, jakie na co dzień można spotkać w wielu polskich domach – różnego rodzaju myjkach, odkurzaczach, mopach, froterkach, zamiatarkach, urządzeniach wysokociśnieniowych itp. Ustalane przez producenta ceny od 2005 r. dotyczyły głównie sprzedaży internetowej. Wcześniej spółka narzucała je również sprzedawcom stacjonarnym. Efekt? Nabywcy produktów tej marki musieli płacić za nie ceny nie niższe niż te narzucone przez producenta. Jeśli któryś z dystrybutorów się zbuntował, był karany odbieraniem rabatów, pozbawieniem wsparcia marketingowego, a nawet – wypowiedzeniem umowy współpracy. Co więcej, sprzedawcy wzajemnie na siebie donosili.

UOKiK podkreśla, że kara byłaby znacznie wyższa, jednak firma Kärcher skorzystała z możliwości złagodzenia kary – przedsiębiorca przyznał się do łamania prawa i współpracował z Urzędem. Pierwotnie spółka chciała dobrowolnie poddać się karze, jednak gdy okazało się, jak wysoka ma być grzywna – złożono odwołanie.

