Przeznaczenie: Saga Winx już na Netflix. Abigail Cowen w roli Bloom

Już od dziś na platformie Netflix możecie oglądać długo wyczekiwany, oryginalny serial platformy – Przeznaczenie: Saga Winx. Skąd tak duże zainteresowanie produkcją?

Serwis streamingowy Netflix ma doskonała intuicję do tworzenia produkcji, bazujących na istniejących wcześniej markach. Doskonałym tego przykładem jest choćby bijący rekordy popularności serial Cobra Kai, który przedstawia historię bohaterów kultowych filmów - Karate Kid i Karate Kid 2 po latach. W centrum wydarzeń znajduje się jednak nie Daniel, ale jego turniejowy przeciwnik Johnny. Serial doczekał się właśnie trzeciego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że debiutujący dziś na Netflixie serial Przeznaczenie: Saga Winx może również być strzałem w dziesiątkę. Dlaczego?

Najnowsza produkcja oryginalna platformy Netflix to aktorska wersja rysunkowej, włoskiej serii pod tytułem Klub Winx. Opowiadała ona o losach grupy sześciu nastoletnich czarodziejek, uczęszczających do szkoły magii o nazwie Alfea. W trakcie swoich przygód przyjaciółki wielokrotnie stawiają czoła przeróżnym wrogom i stają w obronie niewinnych osób oraz całego świata, a także przeżywają pierwsze rozterki i miłości. Serial zadebiutował w 2004 roku i doczekał się ośmiu sezonów, które emitowane były m.in. na kanele Nickelodeon. Co ciekawe, pierwotnie produkcja była przeznaczona dla przedziału wiekowego od 5 do 14 lat, jednak największą popularność zdobyła wśród starszej młodzieży. Zainteresowanie tym serialem fantasy z problemami dojrzewania w tle było tak duże, że na jego podstawie powstały jeszcze trzy pełnometrażowe filmy, a także liczne musicale, gry komputerowe, zabawki, a nawet pokazy jazdy figurowej na lodzie.

Abigail ponownie udownodni, że potrafi czarować (Dorcas/Abigail Cowan - pierwsza z lewej)

Nowa wersja serialu może więc okazać się hitem Netflixa, tym bardziej, iż marka ma już duże grono fanów, z których wielu zdążyło już wyrosnąć z kreskówek i pewnie z chęcią pozna losy swoich ulubionych bohaterek w aktorskim wydaniu. Co więcej, to świetna okazja, aby zainteresować historią nowych odbiorców, którzy do tej pory nie mieli z nią styczności. W główną rolę, czyli władającą ogniem czarodziejkę Bloom, wciela się Abigail Cowen. Aktorka jest już doskonale znana z innej oryginalnej produkcji Netflixa, także opowiadającej o nastoletniej czarownicy – Chilling Adventures of Sabrina, gdzie zagrała Dorcas, czyli jedną ze złowrogich sióstr z mrocznej szkoły magii. Można więc powiedzieć, że aktorka doskonale zna się na tym konkretnym archetypie postaci, z tym, że teraz jej bohaterka jest pozytywna i jest osią głównej fabuły.

O tym, czy warto poświęcić czas na oglądanie Przeznaczenie: Saga Winx możecie już teraz przekonać się sam. Sprawdźcie również, co jeszcze czeka na nas w styczniu na Netfliksie.