Przeżyjmy to jeszcze raz – wybieramy najlepsze gry 2020 roku

Rok 2020 obfitował w wiele znakomitych gier. Sprawdźcie, które produkcje, naszym zdaniem, zasługują na miano tych najlepszych w ostatnich 12 miesiącach.

2020 - co to był za rok. W ostatnich 12 miesiącach działo się naprawdę sporo – pandemia i związane z nią problemy (lockdown, konieczność pracy zdalnej itd. itp.) czy liczne zamieszki i manifestacje spowodowały, że wiele osób jest już zmęczona 2020 rokiem i chce, aby jaki najszybciej się on zakończył.

Na chwilę zapomnijmy jednak o tym co złe i przypomnijmy sobie najlepsze „growe” chwile minionych miesięcy. Sprawdźcie, jakie gry na PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch i PC urzekły nas najbardziej w 2020 roku.

10. Animal Crossing: New Horizons

Nasze zestawienie otwiera urokliwe Animal Crossing: New Horizons, czyli piąta, pełnoprawna odsłona serii gier symulacyjnych, w której gracze wcielają się mieszkańców miasteczka zamieszkiwanego przez antropomorficzne zwierzęta. Tym razem jednak, to my – gracze, musimy ową osadę zbudować od podstaw na jednej z bezludnych wysp. Wyjątkowa, ciepła oprawa audio-wizualna, rozbudowane funkcje sieciowe i nowe rozwiązania w rozgrywce (m.in. system wydarzeń w grze, które na wzór gier sieciowych, są dostępne tylko przez określony czasy) sprawiły, że po Animal Crossing: New Horizons sięgnęły już miliony graczy. Jeśli i wy poszukujecie produkcji, która poprawi wam humor w ponury dzień i pomorze się zrelaksować, to nie znajdziecie nic lepszego, jak Animal Crossing: New Horizons.

W Animal Crossing: New Horizons zagracie na: Nintendo Switch.

9. Ghost of Tsushima

Był tytuł stworzony na wyłączność sprzętu Nintendo, to teraz pora na „exclusive” Sony – Ghost of Tsushima to jedna z najładniejszych gier na PlayStation 4. Nie chodzi tu tylko o jakość oprawy wizualnej, ale również o wyjątkową stylizację produkcji. Dodajmy do tego znakomity system walki, ciekawą fabułę, otwarty świat i mamy gotowy przepis na grę roku. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zanurzyć się w niezwykły świat Ghost of Tsushima, to koniecznie musicie to nadrobić.

W Ghost of Tsushima zagracie na: PlayStation 4, PS5.

8. Genshin Impact

Genshin Impact to bez wątpienia jedna z największych niespodzianek 2020 roku. Darmowy tytuł, będący miszmaszem innych znanych produkcji oraz gatunków, zauroczył nas od dnia debiutu i wciąż regularnie do niego wracamy. Dzieło chińskiego studia miHoYo to trzecioosobowa gra akcji z otwartym światem, w której znajdziemy wyraźne inspiracje The Legend of Zelda: Breath of the Wild i grami typu „gacha”. Wszystko to utrzymane w stylistyce rodem z anime. Genshin Impact jest stale rozwijane i możemy się spodziewać, że i w 2021 roku popularność tytułu będzie dalej rosnąć.

W Genshin Impact zagracie na: PC, PS4, PS5, iOS, Android.

7. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Jedna z najlepszych gier na Nintendo Wii powraca w glorii i chwale na Nintendo Switch. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition to odświeżona wersja klasyka i jednej z najlepszych gier jRPG ostatnich lat. Choć twórcy gry skupili się na poprawie oprawy wizualnej i dostosowali ją do dzisiejszych standardów, to w produkcji nie zabrakło również licznych usprawnień w samej rozgrywce oraz nowej zawartości (w tym dodatkowy rozdział po zakończeniu właściwej historii). Historia opowiedziana w Xenoblade Chronicles jest ponadczasowa i z całą pewnością wciąż warto ją poznać.

W Xenoblade Chronicles: Definitive Edition zagracie na: Nintendo Switch.

6. Cyberpunk 2077

Choć dla niektórych może być to spore zaskoczenie, to pomimo licznych niedoróbek i problemów na konsolach PS4 i Xbox One, trzeba przyznać, że Cyberpunk 2077 zasługuje na miano jednej z najlepszych gier minionego roku. Night City i historia V to jedne z najlepszych doświadczeń „growych” w ostatnich latach. Taką dbałość o detale przedstawionego świata i znakomicie rozpisane postacie spotkaliśmy ostatnio w Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games. Nie tylko świat i historia Cyberpunk 2077 mogą zauroczyć - rozbudowany system rozwoju postaci i walki czy mnogość aktywności pobocznych sprawiają, że Night City nie chce się opuszczać.

W Cyberpunk 2077 zagracie na: PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5

5. Nioh 2

Nioh autorstwa Team Ninja było jedną z najlepszych gier 2017 roku. Trzy lata później, podobny los spotkał oficjalną kontynuację produkcji typu „souls-like”, osadzoną w niezwykłej mitologii i kulturze Japonii. Nioh 2 pod każdym względem przewyższa poprzednika. Jest grą większą, lepszą i bardziej dopracowaną. Wyśrubowany poziom trudności, znakomity system walki, ciekawy system kooperacji czy interesujący przeciwnicy to tylko kilka elementów, które sprawiły, że Nioh 2 „wciągnęło” nas na dziesiątki godzin. Produkcja doczekała się już kilku rozszerzeń, a w przyszłym roku zadebiutuje kompletna wersja gry dedykowana PS5. W oczekiwaniu na Elden Ring nie znajdziecie nic lepszego na rynku.

W Nioh 2 zagracie na: PS4, PS5.

4. World of Warcraft Shadowlands

Zaskoczeni? Niepotrzebnie. World of Warcraft wciąż przyciąga miliony graczy, a najnowszy dodatek – Shadowlands, to jeden z najlepszych w ponad 15 letniej historii gry. Co sprawia, że jest on tak wyjątkowy? Przede wszystkim, twórcy na poważnie wsłuchali się w głosy graczy i oddali w ich ręce nie tylko nową, ciekawą przygodę, obszary, umiejętności i przeciwników, ale sprawili również, że wszystkie dostępne w grze postacie stały się ciekawsze, a rozgrywka nimi „głębsza”. Jakby tego było mało, to w Shadowlands pojawiło się wiele elementów dedykowanych nowym graczom. Trudno zatem wyobrazić sobie lepszy moment na powrót do WoW-a, bądź rozpoczęcie z nim przygody i sprawdzenie na czym polega ten cały fenomen.

W World of Warcraft Shadowlands zagracie na: PC.

3. Assassin's Creed Valhalla

Ostatnie miejsce na podium należy do Assassin's Creed Valhalla. Za co? Za znakomity, otwarty świat, wielowątkową i interesującą fabułę, pełnokrwistych bohaterów, nowy, brutalny system walki oraz mnóstwo dodatkowej zawartości, która starczy nawet na setki godzin zabawy. Valhalla ujęła nas też dopracowaniem i tym, jak prezentuje się na konsolach nowej generacji. Jeśli chcecie zobaczyć na co stać nowy sprzęt Microsoftu i Sony, to zdecydowanie warto sięgnąć po AC Valhalla. Obecnie to jedna z najładniejszych multiplatformowych gier na PS5 i Xbox Series X.

W Assassin's Creed Valhalla zagracie na: PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5.

2. DOOM Eternal

DOOM Eternal to jedno z najbardziej pozytywnych zaskoczeń 2020 roku. Choć po produkcji id Software spodziewaliśmy się wiele, to twórcom i tak udało się przeskoczyć nasze oczekiwania. Od pierwszej do ostatniej minuty, DOOM Eternal to prawdziwa jazda bez trzymanki. Jest szybko, krwawo, brutalnie i diabelnie satysfakcjonująco. Z jednej strony wydaje się, że wszystko to już gdzieś było, z drugiej, twórcy odświeżyli niemal każdy element rozgrywki, to sprawia, że rozgrywka wciąga bez reszty i trudno się od DOOM Eternal oderwać. Choć z całą pewnością nie jest to produkcja dla młodszych graczy, to wszystkim pozostałym możemy ją gorąco polecić. Na pewno nie będziecie zawiedzeni.

W DOOM Eternal zagracie na: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch.

1. Final Fantasy VII Remake

Nasz wybór nie mógł być inny. Final Fantasy VII Remake, to produkcja, która w 2020 roku zrobiła na nas największe wrażenie i emocje związane z grą zostały w nas jeszcze długo po ujrzeniu napisów końcowych. Możliwe, że wpływ na nasz odbiór dzieła Square Enix miał również sentyment do pierwowzoru sprzed ponad 20 lat. Nie zmienia to jednak faktu, że japoński producent pokazał za sprawą Final Fantasy VII jak się powinno robić remake'i. Final Fantasy VII Remake jest jednocześnie niezwykle wierne oryginałowi, a przy tym świeże, interesujące i zaskakujące nawet dla największych fanów. Problemów z „wejściem” do niezwykłego świata gry nie będą mieli również młodsi gracze, którzy nie mieli okazji zagrać w pierwowzór. Final Fantasy VII Remake wygląda i brzmi pięknie, świat oraz historia wciągają bez reszty, a postacie, które poznajemy, z miejsca zostają w naszej pamięci. Final Fantasy VII Remake to dopiero pierwsza część przygód Clouda Strife'a i towarzyszy. Część, którą z całą pewnością musicie poznać.

W Final Fantasy VII Remake zagracie na: PS4, PS5 (w ramach wstecznej kompatybilności).