Przydatne i tanie gadżety Xiaomi z AliExpress [23.02.2022]

Przeglądamy ofertę znanego producenta na AliExpress. Co warto kupić?

Urządzenia Xiaomi posiadają ciekawe i przydatne funkcje - producent zadbał o to, żeby nasze życie stało się prostsze. Podpowiadamy, jakie produkty można kupić tanio na AliExpress.

Inteligentna wkrętarka bezprzewodowa

Inteligentna wkrętarka ułatwi nam pracę. W zestawie wraz z urządzeniem dostaniemy 12 końcówek, które mieszczą się w etui wkrętarki. Posiada ona również niewielką lampkę LED do pracy w warunkach słabego oświetlenia. Urządzenie naładujemy za pomocą kabla USB.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Mini odkurzacz przenośny Xiaomi Mijia Handheld

Małe, kompaktowe urządzenie, które idealnie sprawdzi się do odkurzania wnętrza samochodu czy trudno dostępnych miejsc. Jak zostało zaznaczone, odkurzacz posiada siłę ssącą 13000 Pa, a czas działania określony został na 30 minut. Wystarczy jedno kliknięcie, aby opróżnić pojemnik na zanieczyszczenia.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Inteligentny nawilżacz Xiaomi Mija

To ultradźwiękowy nawilżacz powietrza (zamienia kropelki wody w mgłę wodną) o pojemności 4 l, który zapewnia nawilżenie 280 ml/h. Można regulować ilość mgły - mamy do dyspozycji tryb niski, tryb średni, tryb wysoki. Po podniesieniu zbiornika wody lub gdy zabraknie wody w pojemniku urządzenie automatycznie przestanie działać. Konstrukcja zbiornika jest ma dużą średnicę, przez co jest łatwiejsza do czyszczenia.

fot. AliExpress

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Przenośny elektryczny czajnik Xiaomi

Mobilny czajnik i termos to idealny gadżet do zabrania w podróż. Urządzenie ma pojemność 400 ml i umożliwia podgrzanie wody do 50°C. Jak podaje producent woda zagotuje się w ciągu około 6-8 minut. Więcej szczegółów i możliwość zakupu znajdziecie pod tym linkiem.

fot. AliExpress

Lampka nocna

Producent oferuje dwie opcje zakupu, czyli lampkę z inteligentnymi funkcjami i bez. Ta pierwsza posiada czujniki światła i ruchu, dzięki czemu wyłącza się w ciągu dnia, a w nocy emituje nierażące światło. Sterować lampką i regulować jej światło można również z poziomu aplikacji mobilnej albo przycisku dotykowego. Lampka nadaje się do sypialni, korytarzy, szafy i innych miejsc.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Suszarka do butów

Jednym z urządzeń, które warto mieć w domu, jest suszarka do butów. Mały i niedrogi gadżet sprawdzi się o każdej porze roku, nadaje się do suszenia każdego materiału i jest prosty w obsłudze. Ustawić go możemy na 3, 6 lub 9 godzin pracy.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

fot. AliExpress

Przenośna mini-drukarka do zdjęć

Urządzenie dla tych, którzy lubią mieć wszystkie najważniejsze momenty z życia nie tylko w pamięci smartfonów. Dzięki tej mini-drukarce możesz szybko wydrukować zdjęcia i wkleić je np. do albumu. Na stronie produktu można od razu zamówić zestaw z papierem do drukowania w różnych ilościach. Producent zapewnia, że urządzenie działa ze smartfonami Android oraz iOS.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

fot. AliExpress

Czujnik temperatury i wilgoci

Inteligentny czujnik będzie nie tylko analizować temperaturę i poziom wilgoci w pomieszczeniu, ale również stylowo wyglądać. Wszystkie dane można łatwo znaleźć w aplikacji mobilnej Mi Home, nawet jeśli znajdujesz się poza domem.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

fot. AliExpress

Inteligentne gniazdko Xiaomi

Xiaomi Smart Plug przyda się, jeśli często martwisz się o to, czy na pewno wyłączyłeś urządzenia w domu. Pomoże ono również kontrolować przepływ prądu do konkretnych urządzeń. Zastosowań może być bardzo dużo. Sterowanie odbywa się zdalnie, za pomocą aplikacji mobilnej.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

fot. AliExpress

Wzmacniacz sieci Xiaomi

Jeśli zauważyłeś, że Internet w Twoim domu działa zbyt wolno lub często znika sygnał, może ci się przydać wzmacniacz sieci Xiaomi. Poprawi on wydajność i zasięg internetu bezprzewodowego.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

fot. AliExpress

Bezprzewodowa mysz Xiaomi

Bezprzewodowa mysz Mi Dual Mode jest bardzo cicha i oferuje łączność Bluetooth. Najważniejszą cechą jest jednak to, że jednocześnie można do niej podłączyć dwa urządzenia.

fot. AliExpress

Mysz jest dostępna pod tym linkiem.

