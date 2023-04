Przydatne i tanie gadżety Xiaomi z AliExpress, które powinieneś wypróbować [13.04.2022]

Przeglądamy ofertę gadżetów od znanego producenta na AliExpress. Co warto kupić? Czy ceny rzeczywiście mogą konkurować z polskimi sklepami?

fot. PCWorld

Xiaomi nieustannie poszerza swoje kompetencje wobec produkowanego sprzętu, a dodatkowo zwiększa zakres produktów. Wśród nich znajdziemy wiele gadżetów elektronicznych i nie tylko. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę na platformie AliExpress.

Skakanka Xiaomi

Skakankę zna niemal każdy z nas, jednak jej nowoczesna wersja od Xiaomi umożliwia dodatkowo pomiary, które podejrzymy na mini wyświetlaczu. Co więcej, dane są przesyłane do aplikacji mobilnej. Wewnątrz zastosowano pojemny akumulator (200 mAh), który naładujemy poprzez USB-C, gadżet waży zaledwie 180 gram.

Urządzenie kosztuje 135,89 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Dyfuzor zapachowy Xiaomi

Mgiełka wydziela około 15 ml na godzinę, a pojemność dyfuzora to aż 120 ml. Praca nie zaburza codziennych obowiązków - hałas generowany przez urządzenie to mniej niż 30 dB. Dyfuzor imituje wyglądem lampę i waży zaledwie 188 gram, może być więc rozwiązaniem nawet dla znacząco mniejszych pomieszczeń.

Urządzenie kosztuje 73,65 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Golarka elektryczna Xiaomi

Nie tylko kobiety dbają o włosy - mężczyźni doskonale wiedzą, jak ważne jest zachowanie schludnego zarostu. Urządzenie od marki Xiaomi posiada 3 głowice i ostrza poruszające się w trybie 360 stopni. Łatwo i stosunkowo szybko pozbędziesz się niepożądanych włosów - prędkość cięcia to aż 3,9m/sek. Model jest zasilany akumulatorowo - cięcia możesz dokonać więc bez zbędnych kabli.

Urządzenie kosztuje 153,56 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Lampka nocna Xiaomi

Producent oferuje dwie opcje zakupu, czyli lampkę z inteligentnymi funkcjami i bez. Pierwsza z nich posiada czujniki światła i ruchu, dzięki czemu wyłącza się w ciągu dnia, a w nocy emituje nierażące światło. Sterować lampką i regulować jej światło można również z poziomu aplikacji mobilnej albo przycisku dotykowego. Lampka nadaje się do sypialni, korytarzy, szafy i innych miejsc.

Urządzenie kosztuje 15,70 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Golarka do ubrań Xiaomi

Zmechacone ubrania to nie powód, aby nadawały się do wyrzucenia! Golarka do tkanin Xiaomi jest wyposażona w siatkę ze stali o grubości 0,35 mm, a ujemne ciśnienie odśrodkowe zasysa niepożądane odstające włoski. Wydajna bateria o pojemności 1300 mAh zapewnia aż 90 minut pracy. Opróżnianie zbiornika jest proste i zajmuje zaledwie moment.

Urządzenie kosztuje 55,38 zł jest dostępne pod tym linkiem.

Lampka biurkowa Xiaomi

Lampka z nastrojowym oświetleniem od Xiaomi pozwala na regulację jasności na dwóch poziomach. Oświetla powierzchnie o zasięgu 360 stopni, a dzięki minimalistycznej, metalowej budowie stanowi również swego rodzaju ozdobę. Jest zasilana poprzez USB, tak więc z łatwością podłączysz ją zarówno do kostki od ładowarki, jak i laptopa. Pojemność baterii to aż 1800 mAh.

Urządzenie kosztuje 91,36 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Inteligentna waga Xiaomi

Model Xiaomi 2.0 jest wyposażony w czuły sensor i jest zdolny do oceny stanu ciała oraz jego równowagi na podstawie wzrostu, BMI oraz wagi. Bluetooth pozwala na wysyłanie wszelkich danych do aplikacji, a następnie śledzenie pomiarów i efektów. Na podstawie powyższych, zapamiętuje dane aż 16 domowników. Waga może być przydatna również przy ważeniu jedzenia lub przedmiotów, ponieważ jej zakres rozpoczyna się od 100 gram.

Urządzenie kosztuje 119,44 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Przenośny odkurzacz samochodowy Xiaomi

Wysprzątanie trudno dostępnych miejsc bywa wyzwaniem, zwłaszcza gdy mowa o aucie. Xiaomi stworzyło mini wersję odkurzacza, w którym drzemie nieprzeciętna moc ssania wynosząca aż 4000 PA. Za pomocą dwóch końcówek możemy z powodzeniem wysprzątać również rozmaite zakamarki w domu, a w tym nawet klawiaturę. Naładowana bateria pozwala na 30 minutową pracę.

Urządzenie kosztuje 178,51 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Bezprzewodowa mysz Xiaomi

W trakcie pewnych prac na komputerze/laptopie, myszka jest niezastąpiona. Xiaomi przedstawia bezprzewodową wersję łączącą się za pośrednictwem Bluetooth, zasięg wynosi około 10 m. Jest kompatybilna z niemal każdym sprzętem, niezależnie od tego czy korzystamy z systemu Windows, czy OS. Atut może stanowić opływowa budowa, która nie nadwyręży nadgarstka nawet podczas długiej pracy.

Urządzenie kosztuje 76,39 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Mini odkurzacz biurkowy

Użyteczność rozwiązania zrozumie każdy, kto na co dzień spędza choć trochę czasu przed komputerem. Mini odkurzacz to dobre rozwiązanie, aby utrzymać należyty porządek na biurku - wszechobecny kurz i prósze przedostają się niemal wszędzie. Mocne ssanie połączono z nylonową szczotką wewnętrzną, odkurzacz nie wymaga ładowania (zasilany 2 bateriami AA).

Urządzenie kosztuje 25,39 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Lokalizator Xiaomi

Komu nie zdarzyło się zgubić torby, kluczy, a nawet smartfona? Nierzadko dochodzi do tego nawet w domu - pomocnym okazuje się być mini lokalizator. Umożliwia on dwukierunkową funkcję wyszukiwania i monitowania. W aplikacji Ranres znajdziemy m.in. dotyczące ostatniej lokalizacji.

Urządzenie kosztuje 53,51 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Popularność bezprzewodowych słuchawek stale wzrasta, a Xiaomi w tym zakresie ma do zaoferowania całkiem niezłe modele. Jeśli zależy Ci na wysoce budżetowym modelu, warto przyjrzeć się Redmi Buds 3 Lite, które udało nam się znaleźć w dość niecodziennej cenie. Jeden cykl ładowania to aż 18 godzin odtwarzania, tak więc możemy zapomnieć również o częstym zasilaniu.

Urządzenie kosztuje 14,19 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Ładowarka indukcyjna Xiaomi

Indukcyjne zasilanie urządzeń jest wygodniejszą alternatywą dla tradycyjnych ładowarek. Model od Xiaomi pozwala na połączenie za pomocą przewodu (wejście USB typu C), jak i bezprzewodowo (wówczas, pełni on funkcję powerbanka). Przenośna część jest wyjątkowo smukła, ponieważ liczy około 12 mm, tak więc z powodzeniem może towarzyszyć podczas podróży - zmieści się nawet w małym bagażu.

Urządzenie kosztuje 261,01 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Nawilżacz powietrza Xiaomi

Zbyt suche powietrze jest dość częstym problemem w okresie grzewczym, ale i nie tylko. Powyższy model o pojemności 4 litrów umożliwia pracę nawet do 30 godzin, natomiast wydajność nawilżania powietrza wynosi 280 ml/h. Wewnątrz znajduje się element atomizujący, który odpowiada za tworzenie delikatnej mgiełki. Sprzęt jest dość cichy, a uzupełnianie może odbywać się bez zdejmowania głównej pokrywy.

Urządzenie kosztuje 251,38 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Drukarka kieszonkowa Xiaomi

Wykonujesz dużo zdjęć smartfonem? Możesz wywołać je sam zaledwie w 15 sekund, bez wizyt u fotografa oraz dłuższego oczekiwania. Przenośna drukarka posiada wbudowany moduł Bluetooth, co pozwala na sparowanie z telefonem oraz wydruk na papierze fotograficznym ZINK (format 2x3 cale). Gadżet od Xiaomi możesz zabrać niemal wszędzie, zmieści się nawet w kieszeni.

Urządzenie kosztuje 277,34 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Bezprzewodowa klawiatura i mysz Xiaomi

Uporządkowane i schludne stanowisko pracy jest niezwykle ważne, a wszechobecne kable zdecydowanie to komplikują. Coraz bardziej upowszechniają się urządzenia bezprzewodowe, a wśród nich znajdziemy m.in. zestaw obejmujący klawiaturę (kąt nachylenia 6 stopni) i mysz od Xiaomi. Połączenie z komputerem jest możliwe dzięki sieci 2,4 GHz.

Urządzenia kosztują 125,07 zł i są dostępne pod tym linkiem.

Ładowarka samochodowa Xiaomi

Niestety choć nasze smartfony posiadają coraz pojemniejsze baterie, do rozładowania może dojść w najmniej odpowiedniej chwili. Jeśli dużo podróżujesz lub poruszasz się głównie samochodem, warto zainwestować w smukłą, szklaną ładowarkę do auta. Model od Xiaomi umożliwia szybkie zasilanie przy maksymalnej mocy 20 W.

Urządzenie kosztuje 168,92 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Przenośny wentylator Xiaomi

Powyższy model może pełnić funkcję wentylatora biurkowego, ale również stojącego (wysuwa się na wysokość 100 cm). Nie jest to jednak klasyczny wiatrak, ponieważ jest on bezprzewodowy - ładowanie zajmuje zaledwie kilka godzin (pojemność akumulatora wynosi 7200 mAh). Sterowanie może odbywać się również poprzez pilota zdalnego.

Urządzenie kosztuje 135,50 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

