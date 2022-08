Przydatne i tanie gadżety Xiaomi z AliExpress, które powinieneś wypróbować [18.08.2022]

Przeglądamy ofertę gadżetów od znanego producenta na AliExpress. Co warto kupić? Czy ceny rzeczywiście mogą konkurować z polskimi sklepami?

fot. PCWorld

Xiaomi nieustannie poszerza swoje kompetencje wobec produkowanego sprzętu, a dodatkowo poszerza zakres produktów. Wśród nich znajdziemy również wiele gadżetów elektronicznych i nie tylko. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę na platformie AliExpress.

Mini projektor

Projektor wyposażono w Wi-Fi, port HDMI, USB oraz Audio - pozwala to na podłączenie urządzeń zewnętrznych o różnym typie. Urządzenie spełni swoją funkcję zarówno w małych, jak i większych pomieszczeniach - dystans odległościowy wynosi maksymalnie 4 metry. Jakość 1080 P pozwala na zachowanie głębi obrazu, a wbudowane głośniki mogą posłużyć zarówno podczas oglądania filmów, jak i słuchania muzyki.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Mijia Rice Cooker

Urządzenie o mocy 400 Watt pozwoli przygotować około 6 misek ryżu podczas jednego cyklu. Mijia umożliwia wybór trybu gotowania dostosowany do rodzaju ryżu, dzięki warstwom ochronnym - minimalizuje szanse przylepiania składników do powierzchni. Łączenie z aplikacją mobilną odbywa się za pośrednictwem Wi-Fi 2,4 gHz.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Okulary z funkcją Audio

Inteligentne okulary z bezprzewodową łącznością Bluetooth 5.0 potrafią znacznie więcej niż dotychczas znane akcesoria. Umożliwiają słuchanie muzyki, odbieranie połączeń, a nawet korzystanie z asystenta głosowego. Bateria o pojemności 110 mAh gwarantuje około 5-7 godzin użytkowania (200 godzin czuwania).

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Słuchawki J18 TWS

Długie podróże są męczące niemal dla wszystkich, zwłaszcza gdy mowa o transporcie publicznym i braku prywatności. Bezprzewodowe słuchawki Xiaomi pozwolą Ci na spokojne rozmowy z bliskimi, a także słuchanie muzyki przez około 5h (na jednym naładowaniu). Łączą się ze smartfonem poprzez Bluetooth 5.0.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Air Fryer

Jeśli lubisz gotować lub dobrze zjeść, dobry sprzęt to podstawa. Xiaomi oferuje m.in. bezolejową frytkownicę o mocy 1500 Watt, która umożliwi przygotowanie lubianych frytek w nieco zdrowszy sposób. Urządzenie posiada wyświetlacz OLED, a sterowanie może odbywać się również za pomocą dedykowanej aplikacji.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Masażer Youpin

Masażer naśladuje pracę elektrostymulatora TENS i EMS. Łagodzi bóle pleców, karku, kończyn, a nawet nerwobóle. Umożliwia 9-stopniową regulację prędkości w zależności od natężenia bolesności oraz potrzeb. Ponadto, dostępne są cztery tryby masażu. Waży zaledwie 58 gram, tak wiec jego noszenie nie nadwyręża mięśni i nie powoduje dyskomfortu. Sterowanie odbywa się poprzez panel pod ekranem. Masażer posiada baterię o pojemności 1200 mAh.

Przejdź do oferty

Indukcyjna płyta grzewcza

Aby podgrzać napój lub posiłek, nie musisz mieć dostępu do kuchenki, a nawet czajnika. Wystarczy kompaktowa płyta grzewcza o mocy 18 Watt. Zajmuje niewiele miejsca, ponieważ jej średnica to około 8,5 cm, a wysokość 2 cm. Dzięki zastosowaniu grawitacyjnego czujnika, gadżet automatycznie podgrzewa napój po umieszczeniu naczynia na płycie i wyłącza się, gdy zostaje przez nas zdjęty. Jest to wysoce bezpieczne rozwiązanie.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Xiaomi lampka biurkowa

Lampka z nastrojowym oświetleniem od Xiaomi pozwala na regulację jasności na dwóch poziomach. Oświetla powierzchnie o zasięgu 360 stopni, a dzięki minimalistycznej, metalowej budowie stanowi również swego rodzaju ozdobę. Jest zasilana poprzez USB, tak więc z łatwością podłączysz ją zarówno do kostki od ładowarki, jak i laptopa. Pojemność baterii to aż 1800 mAh.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Oczyszczacz powietrza

Niestety na co dzień jesteśmy narażeni na wiele szkodliwych związków, które znajdują się w powietrzu. Pomocny okazuje się oczyszczacz powietrza, który przydaje się niezależnie od pory roku. Wydajność modelu od Xiaomi to 130 m2 na godzinę, a skuteczność to około 99,97%. Nawet przy najwyższej prędkości, generowany hałas to około 60 dB. Sterowanie może odbywać się również za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Inteligentna waga

Model Xiaomi 2.0 jest wyposażony w czuły sensor i jest zdolny do oceny stanu ciała oraz jego równowagi na podstawie wzrostu, BMI oraz wagi. Bluetooth pozwala na wysyłanie wszelkich danych do aplikacji, a następnie śledzenie pomiarów i efektów. Na podstawie powyższych, zapamiętuje dane aż 16 domowników. Waga może być przydatna również przy ważeniu jedzenia lub przedmiotów, ponieważ jej zakres rozpoczyna się od 100 gram.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Inteligentny wentylator Mijia

Odpowiednia wentylacja pomieszczeń w lato bywa trudna. Xiomi Mijia Mi może znacząco wpłynąć na komfort termiczny podczas upałów, a to dzięki zastosowaniu 7 niestandardowych łopatek. Umożliwia dwa tryby pracy - każdy z nich posiada regulację prędkości na trzech poziomach. Wentylatorem możemy sterować za pomocą aplikacji Mi Home. Urządzenie najlepiej funkcjonuje w pomieszczeniach, których powierzchnia nie przekracza 15 - 20 m2.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Wielofunkcyjny czajnik 1000W

Xiaomi przedstawia wielofunkcyjny czajnik sterowany za pośrednictwem aplikacji na smartfona. Urządzenie posiada 10 trybów pracy (z mocą od 100 do 1000 W) dzięki czemu umożliwia przygotowanie napojów, ale i deserów oraz zup. Zatrzymuje ciepło przez około 12 h. Możemy stale kontrolować temperaturę, a dodatkowym atutem jest wyposażenie czajnika w funkcję timera.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Inteligentne oświetlenie ekranu

Prawidłowe oświetlenie podczas pracy jest konieczne, aby nie narażać naszego wzroku na nieprzyjemne konsekwencje. Lampa umieszczana na ekranie/laptopie pozwala na regulowanie jasności i temperatury barwowej poprzez pilota. Zasilanie odbywa się poprzez USB.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Przenośny odkurzacz samochodowy

Wysprzątanie trudno dostępnych miejsc bywa wyzwaniem, zwłaszcza gdy mowa o aucie. Xiaomi stworzyło mini wersję odkurzacza, w którym drzemie nieprzeciętna moc ssania wynosząca aż 4000 PA. Za pomocą dwóch końcówek możemy z powodzeniem wysprzątać również rozmaite zakamarki w domu, a w tym nawet klawiaturę. Naładowana bateria pozwala na 30 minutową pracę.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Bezprzewodowa mysz

W trakcie pewnych prac na komputerze/laptopie, myszka jest niezastąpiona. Xiaomi przedstawia bezprzewodową wersję łączącą się za pośrednictwem Bluetooth, zasięg wynosi około 10 m. Jest kompatybilna z niemal każdym sprzętem, niezależnie od tego czy korzystamy z systemu Windows, czy OS.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Termometr czołowy

Termometry badające temperaturę pod pachą odeszły w zapomnienie, zastąpiły je wygodniejsze urządzenia zdolne do pomiarów w okolicach czoła. Xiaomi Mijia iHealth posiada wbudowany czujnik Hyman pozwalający na błyskawiczny pomiar temperatury. Wynik ukazuje się na czytelnym ekranie LED, a błąd pomiaru waha się w granicach 0,1* C.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Oczyszczacz powietrza do lodówki

Zważając na ilość produktów w lodówce, mimowolnie zaczynają one przez siebie przenikać. Aby pozbyć się nieprzyjemnych zapachów i utrzymać czyste powietrze w lodówce, warto zapoznać się z możliwościami oczyszczacza do jej wnętrza. Gadżet z filtrem spełni swoją funkcję dla pojemności urządzeń w granicach 80 - 100 litrów. Skutkiem stosowania jest nie tylko zminimalizowanie możliwości rozwoju bakterii, ale i świeży miętowy zapach.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Mini klimator

Lato jednoznacznie kojarzy się z upałami, które mimowolnie przenikają również do naszych mieszkań. Mini wersja klimatora od Xiaomi umożliwia nie tylko ochłodzenie, ale i nawilżenie powietrza oraz aromatyzację. Umożliwia regulację prędkości nawiewu na trzech poziomach.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Smartwatch General F22

Jak pozostać w kontakcie poza domem bez konieczności sprawdzania smartfona? Alternatywą jest nowoczesny Smartwatch zdolny do odbierania powiadomień, a i wielu innych funkcji. Z pomocą zegarka możemy m.in śledzić aktywność, mierzyć puls oraz odbierać wiadomości SMS. Jeden cykl naładowania pozwala na około 7 dni funkcjonowania.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Mini blender do przypraw

Świeżo zmielone przyprawy takie jak m.in. czosnek, ale i rozdrabnianie miękkich składników może być pomocne w przyrządzaniu wielu dań. Urządzenie od Xiaomi działa pulsacyjnie - włącza się dopiero wówczas, gdy przytrzymamy właściwy przycisk ku górze. W zależności od wyboru pojemności mini blendera, posiada on 2 lub 3 ostrza. Jeden cykl ładowania pozwala na 30 minut bezprzewodowej pracy.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Oczyszczacz ozonowy

Mimo zachowania schludności i porządku, przestrzenie takie jak m.in. lodówka, szafy czy komody mogą przenikać nieprzyjemnymi zapachami. Dotyczy to również produktów spożywczych, które przechowujemy w dużej ilości na małych przestrzeniach. Dezodorant wydzielający ozon pozwoli uporać się z niepożądaną wonią i zachować piękny zapach przechowywanych potraw lub ubrań. Pełni również funkcję sterylizatora. Naładowana bateria wystarcza na około 30 dni.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Lampa na owady

Doskwierające brzęczenie i ukąszenia to problem, który zna niemal każdy z nas. Lampa emitująca ultrafioletowe światło pomoże Ci uporać się z komarami. Źródło światła przyciąga owady, które trafiają do specjalnego pojemnika z cyklonem. Użytkowanie gadżetu jest w pełni bezpieczne dla ludzi. Urządzenie można wziąć ze sobą również na wyjazdy, ponieważ jest zasilane za pośrednictwem USB.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Miernik jakości wody

Mimo dostępu do uzdatnionej i wstępnie oczyszczonej wody, może zawierać wiele niepożądanych związków. W kontroli domowej jakości pomocny okazuje się pen z miernikiem EC TDS-3. Działanie polega na zaawansowanej technologii mikroprocesorowej, a dane pomiaru są wyświetlane na czytelnym ekranie LCD.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Wideodomofon Wi-Fi

Bezprzewodowy dzwonek z możliwością podglądu obrazu posiada szerokokątny obiektyw, a samo wideo nagrywane jest w jakości 1080p HD. Urządzenie przesyła dane wprost na smartfona - z jego poziomu możemy również uzyskać dostęp do obrazu. Wideodomofon Wi-Fi jest wyposażony w czujnik ruchu, aby ostrzegać przed możliwymi próbami włamania.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Inteligentny dozownik wody

Stały dostęp do świeżej wody pitnej dla zwierząt domowych to priorytet. Xiaomi przedstawia inteligentny dozownik z funkcją samoczynnej filtracji! Urządzeniem możemy sterować za pomocą aplikacji mobilnej (na przykład włączać tryb fontanny wodnej). O konieczności wymiany wody lub wyczyszczenia filtra przypomni nam odpowiednie powiadomienie.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Polerka samochodowa

Jeśli jesteś posiadaczem auta, z pewnością problem zabrudzonych i niedokładnie oczyszczonych szyb jest Ci dobrze znany. Polerka automatyczna nie pozostawi żadnych smug - porusza się z prędkością 3300 do 3800 obrotów na minutę. Jedno naładowanie pozwoli na użytkowanie przez około 45 minut, ładowanie odbywa się za pośrednictwem USB.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Automatyczny dozownik pasty

Zautomatyzowanie codziennych czynności jest nie tylko komfortowe, ale i umożliwia ograniczenie przenoszenia bakterii i wirusów. Automatyczny dozownik do pasty jest równie pomocny dla osób, które nieustannie szukają pasty lub wyciskają jej zbyt wiele. Urządzenie jest montowane do wybranej ściany łazienki za pomocą przylepnej folii, natomiast wspomniana pasta umieszczana jest w górnej części dozownika.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Czujnik temperatury i powietrza

Bieżąca kontrola temperatury oraz wilgotności powietrza w domu jest dość istotna. Na bazie danych możemy dostosować ogrzewanie, klimatyzację oraz ustalić czy wskazane jest wietrzenie lub praca pochłaniacza wilgoci. Urządzenie produkowane przez firmę Xiaomi łączy w sobie elektroniczny termometr oraz higrometr, ukazując informacje na czytelnym ekranie LCD. Gadżet może być umieszczony na półce, ale i zamontowany na dowolnej ścianie mieszkania.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Bezprzewodowa skakanka

Skakanka to nadal uwielbiane akcesorium, które sprawdza się zarówno podczas dziecięcych zabaw, jak i profesjonalnego treningu. Jeśli chcesz mierzyć swoje osiągi bez krępacji ruchów oraz zbędnych linek lub przewodów, Xiaomi przedstawia bezprzewodową skakankę z licznikiem! Dane są wyświetlane na mini ekranie LCD, który możemy podejrzeć zarówno w trakcie aktywności, jak i po jej zakończeniu.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Powerbank 10000 mAh

Nadchodzą wakacje, a tym samym więcej chwil poza domem - ładowanie telefonu stanowi problem? Powerbank o pojemności 10000 mAh potowarzyszy Ci podczas wyjazdów, a dodatkowo pozwoli na funkcję szybkiego ładowania SCP 22.5W. Urządzenie umożliwia dwukierunkowe szybkie ładowanie PD3.0 + QC3.0.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Wielofunkcyjny trymer

Pozbądź się niepożądanego owłosienia m.in. z okolic nosa oraz brwi dzięki wielofunkcyjnemu trymerowi. Urządzenie zostało wyposażone w ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, tak więc jest w pełni bezpieczne. Usuwanie włosków jest płynne, a budowa głowicy w kształcie stożka niweluje możliwość zacięcia. Trymer jest zasilany poprzez jedną baterię AA.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Bezdotykowy dozownik automatyczny

Czas pandemii przypomniał nam, jak ważna jest prawidłowa higiena - a w tym częste mycie rąk. Bezdotykowy dozownik niweluje ryzyko przedostania się bakterii i zarazków na jego powierzchnię. Urządzenie wywarza pęcherzyki indukcyjne w podczerwieni w ciągu 0,25 sekundy. Bateria litowa o pojemności 2000mAh pozwala na długotrwałe użytkowanie, natomiast samo ładowanie odbywa się przez USB.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Inteligentna packa na owady

Wraz z upałami nadchodzą niepożądane owady w naszych domach. Inteligentna packa zasilana USB, jest wyposażona w ultrafioletowe światło zwodzące komary. Urządzenie może działać również w nocy ograniczając ilość owadów, a tym samym niwelować możliwość ukąszeń. Jedno naładowanie pozwala na automatyczną pracę przez około 8 - 10h.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Miernik temperatury LED

Jeśli chcesz być pewien, że temperatura wody jest odpowiednia - zastanów się nad miernikiem od Xiaomi. Gadżet jest szczególnie pomocny przy kąpieli niemowląt, dzieci oraz zwierząt. Nie ma obaw, że dojdzie do wychłodzenia lub poparzenia ciała. Temperatura jest stale wyświetlana na wyświetlaczu LED, który montujemy u boku kuchennej lub łazienkowej baterii. Urządzenie umożliwia obrót w skali 360 stopni.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Inteligentne gniazdko Smart Home

Coraz częściej sięgamy po nowoczesne urządzenia z kategorii Smart Home. Jeśli chcesz sterować sprzętem za pomocą głosu lub aplikacji, gniazdko jest jednym z podstawowych produktów na rynku. Działanie opiera się o łączność z Wi-Fi 2.4G i wspomagające aplikacje takie jak m.in. Tuya, Google Home oraz Alexa.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Elektroniczny młynek do przypraw

Czymże byłaby kuchnia bez świeżo zmielonego pieprzu? Automatyczny młynek posiada aż 5 trybów regulacji, które decydują o grubości przyprawy. Urządzenie jest smukłe i mierzy niespełna 15 centymetrów, obudowa jest odporna na korozję oraz rdzę. Żywotność baterii to aż 6 tysięcy cykli!

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Inteligentna kamera

Stały nadzór za pośrednictwem kamery to przede wszystkim bezpieczeństwo. Inteligentne urządzenie pozwala na podgląd obrazu w rozdzielczości 2304 × 1296. Jest kompatybilne z systemem Android 4.4, iOS 9 oraz nowszymi - łączność jest możliwa poprzez Wi-Fi. Aby śledzić pracę kamery za pośrednictwem smartfona, wystarczy zainstalować aplikację Mijia.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Mini sokowirówka

Elektryczna sześcio-nożowa sokowirówka Xiaomi świetnie posłuży fanom smoothie oraz koktajli. Zważając na smukłą budowę, urządzenie może posłużyć również podczas wyjazdów. Pojemność wynosi 500 ml - sprzęt jest prosty w obsłudze, posiada wyłącznie dwa przyciski sterujące pracą.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Przenośny irygator stomatologiczny

Irygator Xiaomi Mijia MEO701 ma zapobiegać problemom jamy ustnej, takim jak próchnica zębów i zapalenie dziąseł. Urządzenie posiada 200-mililitrowy zbiornik na wodę i baterię o mocy 2200mAh. Użytkownik może korzystać z aż czterech trybów czyszczenia: silnego, standardowego, delikatnego i pulsującego.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Inteligentna wkrętarka bezprzewodowa

Inteligentna wkrętarka ułatwi nam pracę. W zestawie wraz z urządzeniem dostaniemy 12 końcówek, które mieszczą się w etui wkrętarki. Posiada ona również niewielką lampkę LED do pracy w warunkach słabego oświetlenia. Urządzenie naładujemy za pomocą kabla USB.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Parownica do ubrań

Jak podaje sprzedawca, ta parownica Xiaomi o dużej mocy szybko się nagrzeje i wyprasuje ubrania. Urządzenie posiada zbiornik na wodę o pojemności 160 ml. Parownica może działać również poziomo, jak tradycyjne żelazko. W zestawie z urządzeniem dostaniemy rękawiczkę, szczoteczkę oraz instrukcję obsługi.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Mini odkurzacz przenośny Xiaomi Mijia Handheld

Małe, kompaktowe urządzenie, które idealnie sprawdzi się do odkurzania wnętrza samochodu czy trudno dostępnych miejsc. Jak zostało zaznaczone, odkurzacz posiada siłę ssącą 13000 Pa, a czas działania określony został na 30 minut. Wystarczy jedno kliknięcie, aby opróżnić pojemnik na zanieczyszczenia.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Inteligentny nawilżacz Xiaomi Mija

To ultradźwiękowy nawilżacz powietrza (zamienia kropelki wody w mgłę wodną) o pojemności 4 l, który zapewnia nawilżenie 280 ml/h. Można regulować ilość mgły - mamy do dyspozycji tryb niski, tryb średni, tryb wysoki. Po podniesieniu zbiornika wody lub gdy zabraknie wody w pojemniku urządzenie automatycznie przestanie działać. Konstrukcja zbiornika jest ma dużą średnicę, przez co jest łatwiejsza do czyszczenia.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Lampka nocna

Producent oferuje dwie opcje zakupu, czyli lampkę z inteligentnymi funkcjami i bez. Ta pierwsza posiada czujniki światła i ruchu, dzięki czemu wyłącza się w ciągu dnia, a w nocy emituje nierażące światło. Sterować lampką i regulować jej światło można również z poziomu aplikacji mobilnej albo przycisku dotykowego. Lampka nadaje się do sypialni, korytarzy, szafy i innych miejsc.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Przenośna mini-drukarka do zdjęć

Urządzenie dla tych, którzy lubią mieć wszystkie najważniejsze momenty z życia nie tylko w pamięci smartfonów. Dzięki tej mini-drukarce możesz szybko wydrukować zdjęcia i wkleić je np. do albumu. Na stronie produktu można od razu zamówić zestaw z papierem do drukowania w różnych ilościach. Producent zapewnia, że urządzenie działa ze smartfonami Android oraz iOS.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

