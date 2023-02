Przydatne i tanie gadżety Xiaomi z AliExpress, które powinieneś wypróbować [24.02.2022]

Przeglądamy ofertę gadżetów od znanego producenta na AliExpress. Co warto kupić? Czy ceny rzeczywiście mogą konkurować z polskimi sklepami?

fot. PCWorld

Xiaomi nieustannie poszerza swoje kompetencje wobec produkowanego sprzętu, a dodatkowo zwiększa zakres produktów. Wśród nich znajdziemy wiele gadżetów elektronicznych i nie tylko. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę na platformie AliExpress.

Elektroniczny młynek do przypraw Xiaomi

Czymże byłaby kuchnia bez świeżo zmielonego pieprzu? Automatyczny młynek posiada aż 5 trybów regulacji, które decydują o grubości przyprawy. Urządzenie jest smukłe i mierzy niespełna 15 centymetrów, obudowa jest odporna na korozję oraz rdzę. Żywotność baterii to aż 6 tysięcy cykli!

Zobacz również:

Urządzenie kosztuje 91,09 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Stick Xiaomi Mi 4k

Strumieniowy odtwarzacz multimedialny może przydać się wszędzie - przenośna forma umożliwia dogodny transport (urządzenie waży zaledwie 42,8 g). Wystarczy podłączyć USB do wybranego telewizora w mieszkaniu, aby korzystać ze SMART TV. TV Stick jest zasilany poprzez Android TV 11, a jego sparowanie możliwe jest przez łączność Wi-Fi. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota lub asystenta głosowego.

Urządzenie kosztuje 240,41 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Golarka elektryczna Xiaomi

Nie tylko kobiety dbają o włosy - mężczyźni doskonale wiedzą, jak ważne jest zachowanie schludnego zarostu. Urządzenie od marki Xiaomi posiada 3 głowice i ostrza poruszające się w trybie 360 stopni. Łatwo i stosunkowo szybko pozbędziesz się niepożądanych włosów - prędkość cięcia to aż 3,9m/sek. Model jest zasilany akumulatorowo - cięcia możesz dokonać więc bez zbędnych kabli.

Urządzenie kosztuje 162,48 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Lampka nocna Xiaomi

Producent oferuje dwie opcje zakupu, czyli lampkę z inteligentnymi funkcjami i bez. Pierwsza z nich posiada czujniki światła i ruchu, dzięki czemu wyłącza się w ciągu dnia, a w nocy emituje nierażące światło. Sterować lampką i regulować jej światło można również z poziomu aplikacji mobilnej albo przycisku dotykowego. Lampka nadaje się do sypialni, korytarzy, szafy i innych miejsc.

Urządzenie kosztuje 42,05 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Golarka do ubrań Xiaomi

Zmechacone ubrania to nie powód, aby nadawały się do wyrzucenia! Golarka do tkanin Xiaomi jest wyposażona w siatkę ze stali o grubości 0,35 mm, a ujemne ciśnienie odśrodkowe zasysa niepożądane odstające włoski. Wydajna bateria o pojemności 1300 mAh zapewnia aż 90 minut pracy. Opróżnianie zbiornika jest proste i zajmuje zaledwie moment.

Urządzenie kosztuje 67,55 zł jest dostępne pod tym linkiem.

Mijia Rice Cooker Xiaomi

Urządzenie o mocy 400 Watt pozwoli przygotować około 6 misek ryżu podczas jednego cyklu. Mijia umożliwia wybór trybu gotowania dostosowany do rodzaju ryżu, dzięki warstwom ochronnym - minimalizuje szanse przylepiania składników do powierzchni. Łączenie z aplikacją mobilną odbywa się za pośrednictwem Wi-Fi 2,4 gHz.

Urządzenie kosztuje 412,62 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Lampka biurkowa Xiaomi

Lampka z nastrojowym oświetleniem od Xiaomi pozwala na regulację jasności na dwóch poziomach. Oświetla powierzchnie o zasięgu 360 stopni, a dzięki minimalistycznej, metalowej budowie stanowi również swego rodzaju ozdobę. Jest zasilana poprzez USB, tak więc z łatwością podłączysz ją zarówno do kostki od ładowarki, jak i laptopa. Pojemność baterii to aż 1800 mAh.

Urządzenie kosztuje 48,13 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Inteligentna waga Xiaomi

Model Xiaomi 2.0 jest wyposażony w czuły sensor i jest zdolny do oceny stanu ciała oraz jego równowagi na podstawie wzrostu, BMI oraz wagi. Bluetooth pozwala na wysyłanie wszelkich danych do aplikacji, a następnie śledzenie pomiarów i efektów. Na podstawie powyższych, zapamiętuje dane aż 16 domowników. Waga może być przydatna również przy ważeniu jedzenia lub przedmiotów, ponieważ jej zakres rozpoczyna się od 100 gram.

Urządzenie kosztuje 88,21 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Wielofunkcyjny czajnik Xiaomi

Xiaomi przedstawia wielofunkcyjny czajnik sterowany za pośrednictwem aplikacji na smartfona. Urządzenie posiada 10 trybów pracy (z mocą od 100 do 1000 W) dzięki czemu umożliwia przygotowanie napojów, ale i deserów oraz zup. Zatrzymuje ciepło przez około 12 h. Możemy stale kontrolować temperaturę, a dodatkowym atutem jest wyposażenie czajnika w funkcję timera.

Urządzenie kosztuje 261,73 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

Przenośny odkurzacz samochodowy Xiaomi

Wysprzątanie trudno dostępnych miejsc bywa wyzwaniem, zwłaszcza gdy mowa o aucie. Xiaomi stworzyło mini wersję odkurzacza, w którym drzemie nieprzeciętna moc ssania wynosząca aż 4000 PA. Za pomocą dwóch końcówek możemy z powodzeniem wysprzątać również rozmaite zakamarki w domu, a w tym nawet klawiaturę. Naładowana bateria pozwala na 30 minutową pracę.

Urządzenie kosztuje 187,98 zł i jest dostępne pod tym linkiem.

