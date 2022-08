Przyglądamy się telewizorom marki TCL. Dolby Vision, 4K, Google TV i wiele więcej

Jeśli jakimś cudem nie słyszeliście o marce TCL, to na szczęście za chwilę się to zmieni. Przyglądamy się najnowszej ofercie telewizorów jednego z największych producentów TV na świecie.

Marka TCL jest z nami od 1981 roku, nie da się jednak ukryć, że w świadomości większości użytkowników z Polski zaistniała dopiero kilka lat temu. Co jest tego powodem? Przede wszystkim stale rosnące i zmieniające się portfolio telewizorów, z których produkcji znana jest firma. Warto tu przypomnieć, że obecnie TCL należy do ścisłej czołówki największych producentów TV na świecie i wyprzedza choćby takie firmy jak Sony, Panasonic, Sharp czy Xiaomi. Z pewnością wpływ na popularność marki w Polsce ma również fakt, że ta chętnie inwestuje w naszym kraju. TCL posiada bowiem centrum badawczo-rozwojowe w Warszawie i montownię telewizorów LCD w Żyrardowie.

Oczywiście firmie nie udałoby się osiągnąć sukcesu gdyby nie wysokiej jakości sprzęt. TCL każdego roku, wprowadzając do sprzedaży nowe modele, udowadnia bowiem, że można łączyć nowatorskie rozwiązania i jakość z atrakcyjną ceną. Żeby nie pozostać gołosłownym postanowiliśmy przedstawić wam najważniejsze i najciekawsze modele telewizorów TCL na rok 2022.

TCL P635 i P638

TCL P635

Zacznijmy od najnowszych modeli w portfolio TCL, a mianowicie od przedstawicieli serii P – TCL P635 i P638. Oba urządzenia mogą pochwalić się nienagannym, bezramkowym designem oraz: ekranami o rozdzielczości 4K, wsparciem dla technologii HDR, systemem operacyjnym Google TV oraz funkcjami Game Master i ALLM (Auto Low Latency Mode). Te dwa ostatnie rozwiązania szczególnie docenią gracze, bowiem w znaczącym stopniu wpływają one na stabilną i płynną rozgrywkę. TCL P635 jest dostępny w wariantach z ekranem o przekątnej 43”, 50”, 55”, 65” oraz 75”. Wyróżnia go również wsparcie dla technologii Dolby Audio, która zapewnia wysoką jakość dźwięku.

TCL P638

Jeszcze ciekawiej prezentuje się model P638. Producent zadbał w nim o szereg najnowszych rozwiązań technologicznych, których próżno szukać w telewizorach konkurencji na podobnym pułapie cenowym. O czym mowa? Przede wszystkim o wsparciu dla technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i Dolby Vision HDR.

Dolby Vision jest znaczniej bardziej zaawansowanym rozwiązaniem od klasycznych HDR i dzięki tzw. dynamicznym metadanym, jest on wstanie dopasowywać ustawienia do każdej indywidualnej sceny. Sprawia to, że możemy liczyć na obraz pełen detali, żywych kolorów i głębokiej czerni. P638 może również pochwalić się 60 Hz odświeżaniem Motion Clarity, dzięki czemu dynamiczne sceny prezentują się lepiej. Szczególnie docenią to fani sportu i gier. TCL P638 dostępny jest w rozmiarach 43”, 50”, 55” oraz 65”. Sugerowane ceny TCL P635 i P638 w Polsce zaczynają się od 1699 złotych.

TCL P735

TCL P735

TCL P735 to model dostępny w rozmiarach 43”, 50”, 55”, 65” oraz 75”, którego większa część specyfikacji pokrywa się z tym co reprezentują sobą modele P635 i P638. Możemy zatem liczyć na: rozdzielczość 4K, 60 Hz Motion Clarity, Dolby Vision HDR, Dolby Atmos, Game Master, ALLM oraz wsparcie systemu Google TV. TCL P735 wyróżnia się jednak funkcją o nazwie Wide Color Gamut, która sprawia, że prezentowane treści mogą pochwalić się większą ilością szczegółów i lepszymi kolorami. Sugerowane ceny P735 w Polsce zaczynają się od 1799 złotych.

TCL C635

TCL C635

Model C635 to kolejna nowość w portfolio producenta i jednocześnie następca zeszłorocznej serii C72. Na co możemy liczyć kupując TCL C635? Przede wszystkim na atrakcyjny design z bezramkową konstrukcją na czele. Jeśli chodzi o jakość obrazu, to za nią ręczą: rozdzielczość 4K, technologia QLED, 60 Hz Motion Clarity oraz HDR10+. Nie zabrakło również wsparcia dla technologii Dolby Atmos i Dolby Vision oraz intuicyjnego systemu operacyjnego Google TV.

TCL doskonale zdaje sobie sprawę, że współcześni użytkownicy telewizorów są wyjątkowo wymagający i dobrej jakości obraz nie wystarczy, aby ich zadowolić. Nie mniej istotny jest bowiem dźwięk dobiegający z głośników urządzenia. TCL nawiązał współpracę ze znaną firmą ONKYO, czego owocem są wysokiej głośniki, które pojawiają się w wybranych modelach telewizorów, w tym C635. W Polsce C635 dostępny jest w rozmiarach 43”, 50”, 55”, 65” i 75”. W wersjach 55” i większych, telewizory wyposażono dodatkowo w regulowaną podstawkę, która pozwala na umieszczenie pod nimi np. soundbara.

Model ten występuje w derywatywach C631 oraz QLED 760. Sugerowane ceny C635 w Polsce zaczynają się od 2299 złotych.

TCL C735

TCL C735

Pora przejść do, moim skromnym zdaniem, jednej z najciekawszych serii w portfolio TCL, a więc C735. Co w niej takiego wyjątkowego? Przede wszystkim zastosowane technologie, które znacząco wpływają nie tylko na wyświetlany obraz, ale również dźwięk serwowany nam przez telewizory. Do tego, każdy z dostępnych w serii model producent wycenił nader atrakcyjnie. Wreszcie, jest to najbardziej wszechstronna i elastyczna seria produktów w portfolio TCL. Obejmuje ona bowiem aż 7 wariantów w rozmiarach 43”, 50”, 55”, 65”, 75”, 85” i aż 98”. Co więcej, specyfikacja poszczególnych modelu różni się dość znacząco, co sprawia, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Producent nie ukrywa, że telewizory z serii C735 stworzone zostały z myślą o graczach. Oznacza to tym samym, że możemy liczyć na najnowsze i najciekawsze rozwiązania oraz technologie w branży. Standardowo już wszystkie modele mogą pochwalić się rozdzielczością 4K, technologią QLED oraz obsługą wielu standardów HDR, w tym HDR10+ i Dolby Vision. Dodatkowo, na pokładzie każdego urządzenia znalazły się głośniki marki ONKYO ze wsparciem Dolby Atmos. Możemy również liczyć na szybki i wydajny system Google TV (więcej o nim przeczytacie tutaj).

Pora na różnice, przede wszystkim dotyczą one natywnej częstotliwości odświeżania matrycy. W zależności od wybranego rozmiaru możemy liczyć na inne parametry.

TCL C735 (43” i 50”) - 60 Hz

TCL C735 (55”, 65” i 75”) - 144 Hz

TCL C735 (85” i 95”) - 120 Hz

Pewne zmiany dotknęły również designu urządzeń. Oczywiście wszystkie mogą liczyć na efektowną bezramkową konstrukcję, jednak wersje 55”, 65” i 75” otrzymały centralną podstawkę, natomiast modele 43”, 50”, 85” i 98” podparte są po obu stronach.

Kilka dodatkowych słów należy się 98” gigantowi. Ten największy w portfolio TCL telewizor jest wręcz naszpikowany technologią. Oprócz wspomnianych już rozwiązaniach, może on dodatkowo pochwalić się technologią Wide Colour Gammut, matrycą VA, strefowym wygaszaniem FALD oraz Dolby Vision IQ. Wszystko to sprawia, że bez względu na to czy jesteś fanem sportu, gier czy filmów i seriali możesz liczyć na doskonałą jakość obrazu ze znakomicie odwzorowanymi kolorami i głęboką czernią.

Ceny poszczególnych modeli z serii C73 prezentują się następująco:

TCL C735 (43”) - 2399 zł

TCL C735 (50”) - 2699 zł

TCL C735 (55”) - 3499 zł

TCL C735 (65”) - 4999 zł

TCL C735 (75”) - 7199 zł

TCL C735 (85”) - 10999 zł

TCL C735 (95”) - 24999 zł

TCL C835 i C935

TCL C835

Na koniec pozostają nam dwa flagowe telewizory marki TCL, czyli C835 i C935. To co wyróżnia je na tle konkurencji to zastosowanie autorskiej technologii Mini LED, która gwarantuje jeszcze lepszą jakość wyświetlanych treści. TCL C835 dostępny jest w rozmiarach 55”, 65” i 75” i gwarantuje nam: rozdzielczość 4K, Dolby Vision i HDR10+, częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz, ALLM, Freesync Premium oraz Game Master Pro. Producent zadbał również o wysokiej jakości system audio, na który składają się dwa głośniki oraz subwoofer marki ONKYO. Nie zabrakło także wsparcia dla technologii Dolby Atmos.

TCL C935

Model C935 to „perła w koronie” marki TCL. Dostępny jest on w wariantach 65” i 75” i charakteryzuje go szczytowa, w swojej klasie, jakość obrazu i dźwięku. Oprócz rozwiązań zastosowanych w C835, może się on pochwalić dodatkowo szczytową jasnością osiągającą 2500 nitów i jeszcze bardziej zaawansowanym systemem audio, a na który składają się dwa głośniki skierowane do przodu, dwa ku górze i subwoofer marki ONKYO, co dodatkowo potęguje wrażenia dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Ceny poszczególnych modeli prezentują się następująco:

TCL C835 (55”) - 5999 zł

TCL C835 (65”) - 7399 zł

TCL C835 (75”) - 10999 zł

TCL C935 (65”) - 8999 zł

TCL C935 (75”) - 12499 zł

To już wszystko, naprawdę warto zapoznać się z ofertą produktów marki TCL. Śmiało możemy stwierdzić, że bez względu na to, czy najczęściej wykorzystujecie telewizor do oglądania sportu, grania czy oglądania ulubionych seriali na Netflix, Disney+ bądź HBO Max, to z całą pewnością znajdziecie odpowiedni model dla siebie.