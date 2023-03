Przygoda z dinozaurami. Recenzja 4. odcinka The Mandalorian 3

Połowa sezonu 3. "The Mandalorian" za nami. Czy w 4. odcinku fabuła ruszyła z miejsca? Czy wyklarował się wreszcie główny wątek? I o co chodzi z tymi dinozaurami?

Stało się. Po ponad dwóch sezonach walk, ucieczek i pościgów, jakiemuś Mandalorianinowi wreszcie skończyło się paliwo w rakietowym plecaku (niczym Rambo, który jak wieść niesie, przeładował dopiero w trzecim filmie). Oczywiście do niefortunnego zdarzenia doszło w wygodnym dla scenarzystów momencie, tak by stworzyć pretekst do takiego, a nie innego poprowadzenia fabuły.

This is the Way?

Po poprzednim, długim i nudnym odcinku, temu epizodowi trzeba oddać, że był przynajmniej krótki i wypakowany akcją. Znajda przedstawia przygody Din Djarina, Bo-Katan i Grogu na Concordii, gdzie zbunkrowali się ortodoksyjni Mandalorianie. Twórcy nie zasypiają gruszek w popiele i już na samym początku postanawiają udowodnić, jakimi badassami są nosiciele metalowych hełmów.

Trafiamy więc na sesję treningową, podczas której wojownicy we wszelakich przedziałach wiekowych ćwiczą obsługę rozmaitej broni i nokautowanie przeciwników. Gdy piszę o ćwiczeniach z bronią, mam na myśli broń naprawdę szalonego kalibru – Mandalorianie nie patyczkują się i podczas sparingów wypalają do siebie nawet z miotaczy ognia.

W sam środek tych pozbawionych zasad BHP praktyk Din Djarin postanawia wrzucić małego i wyraźnie zdziwionego Grogu. I tu niestety, z żalem, muszę zakwestionować rodzicielskie predyspozycje Dina. Niczym toksyczny ojciec roku wypycha stworka w wieku mocno przedszkolnym do walki z większym, starszym i o wiele bardziej doświadczonym przeciwnikiem. Co gorsza, Grogu dostaje broń, którą widzi pierwszy raz w życiu a jej obsługę dorośli wyjaśniają mu dopiero przed samą walką. Nie mówiąc już o tym, że nikt nie pyta go, czy w ogóle ma na walkę ochotę. Dinie, this is not the Way!

Mordercze dinozaury z kosmosu

Po tym dość slapstickowym widowisku, nadszedł czas na akcje rodem z Jurassic Parku. Jak się bowiem okazało, Concordia to planeta o dość krwiożerczej faunie, a Mandalorianie założyli swoją siedzibę na terenie łowieckim kilku różnych, jaszczurowatych stworów. Tym razem jeden z nich atakuje z powietrza i zmusza bohaterów do zorganizowania ekspedycji ratunkowej celem odbicia ze szponów potwora jednego ze współplemieńców.

I tu zaczyna się festiwal tak leniwego scenariopisarstwa, że naprawdę należy się cieszyć, że odcinek nie był dłuższy. Coś takiego, jak lore właściwie nie istnieje, scenarzyści naginają serialową rzeczywistość, tak jak im w danej chwili wygodnie, gubią się we własnych pomysłach, a z bohaterów robią idiotów.

fot. Disney Studios

Trudno zrozumieć, dlaczego Mandalorianie (plemię, przypominam, zagrożone wyginięciem) uparli się, by trenować w miejscu, w którym żerują kosmiczne dinozaury. Dlaczego nigdy nie zrobili nic, by się przed potworami ochronić? Dlaczego w całym towarzystwie tylko Bo-Katan ma statek? Jeśli reszta Mandalorian ma statki (a mieć musi, w końcu opuszczają planetę, by zarabiać na życie), to czemu po prostu nie polecą do gniazda stwora? Dlaczego akurat podczas pościgu bohaterom zabrakło paliwa w plecakach?

Niestety, znam odpowiedź na te wszystkie pytania: jest nią wspomniane już leniwe scenariopisarstwo. Gdyby bohaterowie postępowali z sensem, a serialowy świat miał ustalone zasady, jak biedni scenarzyści popychaliby akcję do przodu? Wszak musieliby, o zgrozo, przekierować część energii z tworzenia uroczych obrazków Grogu, na budowanie motywacji i związków przyczynowo-skutkowych.

Baby Yoda zamiast scenariusza

Żeby nie było, Grogu jest super i za każdym razem, gdy pojawia się na ekranie, serial zyskuje. Bardzo się przy tym cieszę, że wreszcie pokazano nieco większy wycinek jego przeszłości – według mnie scenarzyści powinny skoncentrować się na tym wątku i wokół pochodzenia stworka osnuć całą intrygę sezonu. Niestety, wolą traktować Grogu jak maskotkę, a jego urokiem zakrywać fabularne zakalce.

Odcinanie kuponów od popularności małego Jedi robi się naprawdę irytujące. Mamy połowę sezonu, fabuła pełznie w niesprecyzowanym kierunku, twórcy serialu nawet się nie starają, żeby zbudować spójną opowieść, każdy odcinek jest większym zapychaczem niż poprzedni, ale hej! Grogu jest przecież uroczy, wiemy, że lubicie na niego patrzeć, łapcie scenkę, jak kradnie cukierki...

fot. Disney Studios

Naprawdę mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach, to co do tej pory widzieliśmy, zacznie składać się w całość. Że, niczym dinozaur z wody, wyłoni się jakaś większa intryga, dzięki której będzie można powiedzieć "Ahaaaa, więc do tego to prowadziło..."

