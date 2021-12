Przygodówka science-fiction za darmo. Sprawdź, jak odebrać

Przez najbliższe dwa dni możemy za darmo odebrać grę przygodową utrzymaną w klimacie science-fiction.

Nie tylko Epic Games Store rozdaje gry za darmo. W serwisie GOG.com z okazji Winter Sale także możemy liczyć na darmowe prezenty. Od dzisiaj, do 25 grudnia, do godziny 15:00 możemy odebrać całkowicie bezpłatnie grę I Have No Mouth, And I Must Scream.

I Have No Mouth, And I Must Scream

I Have No Mouth, And I Must Scream to mająca już swoje lata gra przygodowa utrzymana w konwencji thrillera science-fiction. Fabuła oparta jest na uznanej noweli autorstwa Harlana Ellisona. Gra opowiada historię grupki osób ocalałych z kataklizmu nuklearnego. Komputery, które doprowadziły do tragedii uwięziły ostatnie żyjące osoby i tworzą symulacje, w których czekają na nas największe koszmary i słabości. I Have No Mouth, And I Must Scream to klasyczna przygodówka w stylu point and click.

Kolejne darmowe gry od GOG.com otrzymamy 27 grudnia oraz 3 stycznia.

