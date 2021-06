Przygody niebieskiego jeża. 5 najlepszych gier z serii Sonic

Seria Sonic obchodzi w tym roku 30 urodziny. Sympatyczny niebieski jeż pojawił się w tym czasie w ponad 40 produkcjach. Przedstawiamy 5, naszym zdaniem, najlepszych gier z serii.

Przez 30 lat Sonic, czyli sympatyczny niebieski jeż zdążył wystąpić w bardzo dużej liczbie różnych produkcji. Niektóre były bardziej udane, inne mniej, jednak trzeba przyznać, że jest to jedna z najbardziej kultowych postaci znanych z gier wideo. Przedstawiamy 5, naszym zdaniem, najlepszych gier z serii Sonic.

Sonic Rush

Sonic Rush to gra wydana w 2005 roku na konsolę Nintendo DS. Twórcy bardzo chcieli nawiązać do klasycznych produkcji z serii i udało im się to wyjątkowo dobrze. Sonic, wraz z kotką o imieniu Blaze wyruszają w świat w poszukiwaniu szmaragdów. Muszą się spieszyć, aby te nie wpadły w nieodpowiednie ręce. Gracz może wybrać, którym bohaterem chce sterować. Mapy są takie same, jednak indywidualne umiejętności każdej z postaci, wymagają odmiennego podejścia do rozgrywki. Gra charakteryzuje się świetnym oddaniem uczucia pędu oraz wspaniałą oprawą dźwiękową.

Sonic Mania

Sonic Mania została wydana w 2017 roku i pojawiła się na PC oraz konsolach PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Jest to powrót do klasycznych, dwuwymiarowych platformówek. Poza całkiem nowymi poziomami, które możemy przemierzać Soniciem w towarzystwie wiernych przyjaciół jakimi są Tails oraz Knuckles, twórcy dodali także zremasterowane plansze znane z pierwszych odsłon serii.

Sonic The Hedgehog 2

Sonic The Hedgehog 2 to druga część kultowej serii platformowek. Po raz pierwszy ukazała się w 1992 roku na konsoli SEGA Mega Drive i od razu podbiła serca fanów, charakteryzując się większą szybkością, wyglądem i ogólnie gameplayem w porównaniu do królującego wtedy Mario. Od 2007 roku wznowiona wersja zaczęła się pojawiać na nowych platformach i aktualnie jest dostępna na PC, PS3, Xbox 360 oraz na Androidzie.

Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles

Sonic the Hedgehog 3 to wzbogacona i ulepszona wersja poprzedniej części. Jeśli Sonic 2 był grą świetną, tak jej kontynuacja może walczyć o miano wybitnej gry platformowej. Wszystko co w dwójce było dobre lub bardzo dobre, w tej części zostało jeszcze bardziej dopracowane. Zdecydowanie jedna z najlepszych gier na świecie w swoim gatunku.

Sonic Forces

Kiedy armia wielkich robotów skonstruowanych przez Doktora Robotnika rozpoczyna swoją inwazję, na przeciw nim staje ruch oporu z Soniciem na czele. Jest to jedna z niewielu odsłon serii, gdzie akcję widzimy zza pleców bohatera i można o niej powiedzieć, że jest udana. Poza główną postacią, w Sonic Forces możemy przywoływać także inne jego wcielenia. Gra jest dostępna PC oraz konsolach PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

