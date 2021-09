Przygotowanie techniczne do webinaru. Wszystko, co musi wiedzieć prezenter

Spotkania biznesowe, szkolenia oraz edukacja zostały przeniesione do Internetu. Zmusiła nas do tego pandemia, aczkolwiek z racji dostępnych technologii radzimy sobie z tym problemem całkiem dobrze. odpowiednie narzędzia, aby prowadzenie szkoleń czy konferencji, nawet dla dużej liczby osób, nie stanowiło trudności. Dlatego warto wiedzieć, jak powinno wyglądać przygotowanie techniczne do webinaru. W tej publikacji przedstawimy wskazówki dla prezenterów, które pozwolą na realizację idealnego szkolenia.

Osoba, która ma prowadzić webinar doskonale wie, że do takiego wydarzenia trzeba się odpowiednio przygotować. Przemyślana prezentacja sprawi, że uczestnicy skupią się na spotkaniu i – co najważniejsze – wyniosą z niego wiedzę, którą przekazuje prowadzący. Należy pamiętać o tym, że charyzma to jedno, ale równie ważne jest odpowiednie zaplecze techniczne. Właściwy sprzęt i oprogramowanie znacznie ułatwią komunikację pomiędzy prezenterem a uczestnikami oraz uatrakcyjnią spotkanie.

Przygotowanie techniczne do webinaru. Kwestie sprzętowe

Zacznijmy od sprzętu. Pomijamy kwestię biurka i wygodnego fotela. Jeśli chodzi o narzędzia pracy, warto wyposażyć się w kamerę, która zapewnia strumieniowanie materiału wideo w rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli. Zwróćmy uwagę na kąt widzenia. Im szerszy, tym większe pole jest „przekazywane” widzom. Przykładowo, kamera oferująca kąt 120 stopni przyda się osobom, które chcą na nagraniu ukazać dodatkowo tablicę prezentacyjną lub kilku prezenterów jednocześnie.

Należy również wyposażyć się w mikrofon, który sprawi, że słuchacze będą mogli cieszyć się wysoką jakością dźwięku . To, jaki model wybierzemy, zależy głównie od tego, czy prowadzimy spotkania, w których uczestniczy kilka osób jednocześnie (w tym samym pomieszczeniu) czy zazwyczaj jesteśmy sami. W pierwszym przypadku zapewne będzie to mikrofon konferencyjny, na przykład powierzchniowy (stołowy) lub wielokierunkowy. W drugim będzie to model krawatowy.

Poza tym nasz komputer powinien posiadać wydajne podzespoły, które pozwolą na płynną obsługę oprogramowania. Mowa przede wszystkim o procesorze oraz pamięci RAM. Równie ważny jest dostęp do szybkiego i stabilnego łącza internetowego. Najlepiej jeśli będziemy podłączeni do światłowodu, a także wyposażymy się w router, który pozwoli na wykorzystanie transferu, który oferuje nam dostawca. Im wyższe wartości wysyłania i pobierania, tym lepiej. Powinniśmy raczej unikać Internetu mobilnego, który zazwyczaj ma bardzo wysokie opóźnienia sprawiające, że komfort oglądania transmisji spada czasami do zera.

Pozostaje jeszcze kwestia wizualna, aczkolwiek nie chodzi o nasz ubiór. Mowa tu o odpowiedniej przestrzeni za nami. Warto zadbać o jednolite, na przykład białe, tło. Dzięki temu w oprogramowaniu takim jak ClickMeeting możemy w prosty sposób ustawić wirtualne tło, które będzie wyglądać profesjonalnie oraz nie będzie rozpraszało uczestników spotkania.

ClickMeeting – narzędzie do spotkań online oraz webinariów

Oprócz sprzętu, równie ważną rzeczą, o której powinien pamiętać każdy prezenter, jest oprogramowanie. Musi cechować się intuicyjną obsługą, dostępnością na wiele platform oraz funkcjami, które ułatwią nam pracę oraz urozmaicą webinar – jak na przykład wspomniana już możliwość zmiany tła. Oczywiście, jest to jedynie ciekawy dodatek, który nie powinien być priorytetem przy wyborze aplikacji do wideokonferencji.

Na co więc zwracać uwagę? Przede wszystkim odpowiednie oprogramowanie musi sprawdzić się zarówno podczas biznesowych spotkań online, lekcji zdalnych, jak i wspomnianych webinariów które może oglądać bardzo dużo osób. To główne cechy platformy ClickMeeting, która powstała w 2011 roku. Jest to polska aplikacja rozwijana przez dekadę, która ugruntowała swoją pozycję jako rozwiązanie cieszące się uznaniem wśród prezenterów webinariów. Dzięki niej można organizować wydarzenia online, w których udział bierze nawet dziesięć tysięcy widzów. Platforma jest również ceniona przez nauczycieli, trenerów, menedżerów i sprzedawców, gdyż dzięki niej można sprawnie przeprowadzać spotkania online dla dwudziestu pięciu osób oraz webinaria, które będą oglądane przez tysiąc osób.

Gdy organizujesz spotkanie biznesowe lub lekcję online

Oprogramowanie ClickMeeting świetnie sprawdza się wtedy, gdy chcemy zorganizować spotkanie online bądź przeprowadzić lekcję, w której będzie uczestniczyć dwadzieścia pięć osób. Wszyscy mogą widzieć i słyszeć się w czasie rzeczywistym. Przykładowo, pozwala to na szybką wymianę zdań i burzę mózgów podczas ustalania szczegółów danego projektu. Przed rozpoczęciem spotkania prezenter może ustalić układ pokoju, aby na przykład wyróżnić obraz ze swojej kamery bądź przełączać widok na osobę, która będzie w danym momencie przemawiała.

Na tym jednak nie koniec. Możliwości platformy są znacznie większe. Jako moderator wideokoferencji możemy przypisać rolę prezentera, prowadzić prywatne rozmowy tekstowe oraz blokować uczestników. Interesująco wygląda również tryb EDU, który pozwala nauczycielowi na ustawienie wyglądu pokoju tak, by uczniowie widzieli tylko widok z jego kamery. Prowadzący z kolei widzi widok z kamer uczestników spotkania, dzięki czemu może na bieżąco analizować stopień zainteresowania lekcją. Oczywiście, możliwe jest wywołanie konkretnego ucznia do odpowiedzi, przez co wszyscy mogą poczuć się tak, jakby uczestniczyli w spotkaniu stacjonarnym.

Warto również wspomnieć o jeszcze jednej funkcji oferowanej przez ClickMeeting, czyli o tak zwanych "podpokojach". To oznacza, że podczas spotkania możemy utworzyć wydarzenie w mniejszych grupach, które mogą pracować nad konkretnymi tematami.

Co na to klienci ClickMeeting?

W firmie Moderator Sp.z o.o. korzystamy z platformy Clickmeeting od blisko dwóch lat. Prowadząc szkolenie rozwojowe, mamy możliwość realizować cele na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw, dzięki całemu środowisku, które oferuje CM. Specjalizujemy się również w szkoleniach dla trenerów i edukatorów. Uczymy jak przygotować i prowadzić szkolenia i warsztaty online. Jako trener, polecam Clickmeeting nie tylko w Polsce ale również w środowisku międzynarodowym. Platforma daje wiele możliwość, do angażowania uczestników w procesie edukacyjnym. Pozwala również budować motywację uczestników szkolenia do rozwoju, dzięki dobrze przemyślanym funkcjom. Moi klienci, którzy maja niskie kompetencje techniczne, są zachwyceni łatwością korzystania z platformy Clickmeeting. Zaawansowani użytkownicy zwracają uwagę na możliwość korzystania z platformy Clickmeeting do osiągania celów merytorycznych, szkoleniowych w logiczny i niezawodny sposób. Podkreśla Malva Gasowski z firmy Moderator Sp.zo.o.

Nowoczesny webinar z wieloma funkcjami zwiększającymi atrakcyjność wirtualnego spotkania. Jak prezenter powinien się do niego przygotować?

Tak naprawdę oprócz ciekawej tematyki wydarzenia online nie musimy wykorzystywać szeregu aplikacji, gdyż platforma ClickMeeting ma wszystko, czego potrzebuje prezenter. Wybierając to oprogramowanie możemy utworzyć spotkanie oraz transmitować je na żywo na portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy YouTube. Podczas webinaru możemy prezentować obraz z ośmiu różnych kamer, prowadzić czat i sesję Q&A, a także udostępniać ekran oraz pliki osobom, które biorą w nim udział. Dzięki temu, że na przykład handlowcy mogą zdobywać nowe leady sprzedażowe, gdyż możemy zachęcić publiczność do rejestracji, w której uzyskamy informacje między innymi o tym, w jakiej branży pracuje dana osoba. Istnieje również możliwość zbierania danych z wykorzystaniem funkcji ankiet, co sprawi, że będziemy mogli sprawdzić jakość naszego projektu.

Jeśli nie możemy prowadzić wirtualnego seminarium w czasie rzeczywistym, warto je nagrać. Oczywiście, możemy z takiego nagrania korzystać wielokrotnie, co przekłada się na możliwość zarabiania na webinarze. Platforma ClickMeeting jest zintegrowana z PayPal oraz PayU, co sprawia, że w prosty sposób możemy sprzedawać dostęp do przygotowanych przez nas materiałów wideo. Ostatecznie, wirtualne seminaria, które stworzyliśmy mogą być naszym głównym źródłem dochodu, a ClickMeeting będzie miejscem, w którym będziemy generować leady sprzedażowe.

Gdy chcemy organizować wydarzenia na ogromną skalę

Osoby zajmujące się tworzeniem dużych wydarzeń online, w których uczestniczy nawet dziesięć tysięcy osób, również mogą wykorzystać do tego celu platformę ClickMeeting. Za sprawą personalizacji możemy sprawić, że spotkanie będzie równie atrakcyjne dla uczestników jak te, które odbywają się stacjonarnie. Dodatkowo aplikacja pozwala na sprzedaż biletów – za sprawą integracji ze wspomnianymi wcześniej platformami do płatności online. Poza tym możemy utworzyć własną stronę rejestracji, a uczestnicy mogą od nas otrzymywać certyfikat potwierdzający odbyte szkolenie. Dodatkową funkcjonalnością dla prezenterów jest opcja zapraszania gości, którzy mogą uzyskać dostęp do platformy jako prezenterzy. Platforma ClickMeeting umożliwia prowadzenie panelu dyskusyjnego z czterema osobami jednocześnie. Prezenter może również przedstawić uczestnikom multimedia w formie prezentacji, filmów oraz dokumentów. To sprawia, że każde wydarzenie online będzie odbierane równie atrakcyjnie jak to organizowane w formie tradycyjnej.

Odpowiednie przygotowanie techniczne do webinaru zapewni platforma ClickMeeting

Jak widać, polskie oprogramowanie zostało przygotowane z dbałością o każdy szczegół. Dzięki temu nawet najbardziej wymagający prezenterzy będą mogli cieszyć się udostępnieniem swoim widzom efektownego webinaru. Warto wykorzystywać aplikacje takie jak ClickMeeting, gdyż znacznie urozmaicają spotkania online, a co za tym idzie, sprawiają, że odbiorca faktycznie będzie zainteresowany wydarzeniem – od początku do końca.

Dodatkowo, platforma to nie tylko rozbudowane narzędzie do tworzenia wydarzeń na tysiąc, czy nawet dziesięć tysięcy osób. Jest to również świetne oprogramowanie dla przedsiębiorców, przedstawicieli handlowych, osób odpowiedzialnych za szkolenia czy nauczycieli. Za sprawą wielu funkcji przedstawionych w tej publikacji, prezenterzy mogą w prosty sposób organizować spotkania online, które będą interesujące i efektowne. To przełoży się, w przypadku edukacji, na efektywne przyswajanie wiedzy, a w kwestiach biznesowych – na łatwą komunikację wewnątrz firmy (w przypadku gdy pracujemy zdalnie) oraz wygodę podczas prezentacji oferty naszym potencjalnym kontrahentom.