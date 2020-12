Przypatrz się dobrze. Samsung Galaxy A52 wygląda, jak Galaxy S21

Samsung unifikuje wygląd swoich smartfonów. Galaxy A52 bez problemu pomylimy z flagowym Galaxy S21. Oba urządzenia wyglądają niemalże identycznie.

Samsung pracuje w pocie czoła nie tylko nad najdroższymi smartfonami z rodziny Galaxy S21. Musimy pamietać, że Koreańczycy najwięcej zarabiają na średniakach z rodziny Galaxy A. Mowa o popularnych smartfonach takich, jak testowane przez nas Galaxy A51 (zapoznaj się z recenzją) czy Galaxy A71 (zapoznaj się z recenzją).

Samsung Galaxy A52 5G Źródło: gsmarena.com

Już wkrótce na rynku pojawi się Samsung Galaxy A52 5G. Będzie to przystępny cenowo smartfon z wbudowanym modemem sieci 5G, który zastąpi niedostępnego w Polsce Samsunga Galaxy A51 5G.

Do sieci trafiły właśnie nowe rendery prasowe, które ukazują wygląd urządzenia w pełnej krasie. Samsung Galaxy A52 5G wyglada bardzo podobnie do poprzednika, ale producent zmodyfikował kilka elementów tak, aby upodobnić go do flagowych modeli z rodziny Galaxy S21.

Obudowa obiektywów stała się większa, a każdy z trzech aparatów posiada dodatkowy pierścień. W przeciwieństwie do Galaxy S21 moduł aparatów nie zachodzi na metalową ramkę.

Na pleckach w dalszym ciagu znajdziemy charakterystyczny wzór, który będzie zmieniać barwę w zależności od kąta padania światła. W dalszym ciągu będą one wykonane z plastiku.

Z przodu Galaxy A52 5G zaoferuje spory ekran o przekątnej 6,5 cala z wbudowaną kamerką do selfie. Ramki są nieco większe, niż w Galaxy S21.

Samsung Galaxy A52 5G Źródło: gsmarena.com

Samsung Galaxy A52 5G zaoferuje gniazdo słuchawkowe Jack, które obecnie jest coraz rzadziej spotykane. Cena detaliczna ma wynosić 499 dolarów, co powinno się przełożyć na około 2000 zł. Smartfon dostępny będzie u największych operatorów komórkowych, dzięki czemu z pewnością trafi do sporej ilości konsumentów.

Najnowszy przedstawiciel rodziny Galaxy A może zadebiutować jeszcze w tym roku.

Sprawdź najnowsze informacje o nadchodzącym Samsungu Galaxy S21.

Źródło: gsmarena.com