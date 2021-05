Przystępny cenowo router z Wi-Fi 6 to strzał w dziesiątkę. Sprawdź, dlaczego warto wybrać Huawei WiFi AX3 Quad Core

Wi-Fi 6 to najnowszy standard łączności bezprzewodowej wprowadzony po raz pierwszy w 2019 roku. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat na rynku pojawiło się mnóstwo urządzeń z Wi-Fi 6, a Ty powinieneś rozważyć wymianę swojego routera na nowy model z obsługą nowoczesnego standardu. Sprawdź, dlaczego warto zainteresować się routerem Huawei WiFi AX3 Quad Core.

W naszych domach znajduje się coraz więcej urządzeń z wbudowaną łącznością bezprzewodową Wi-Fi. Mowa już nie tylko o smartfonach, tabletach i komputerach, ale także zegarkach, urządzeniach smart home, a czasami również samochodach. Musimy też pamiętać, że w obecnych czasach pracujemy i uczymy się zdalnie. Z tego właśnie powodu potrzebujemy nowoczesnego urządzenia sieciowego, które jest w stanie zapewnić optymalne pokrycie zasięgiem oraz zaoferować sieć pracującą w technologii Wi-Fi 6.

Huawei WiFi AX3 Quad Core

Dlaczego warto zainteresować się routerem kompatybilnym z najnowszą technologią Wi-Fi 6? Odpowiadamy na to pytanie na przykładzie routera Huawei WiFi AX3 Quad-Core.

Czym jest Wi-Fi 6?

Wi-Fi 6 to najnowszy standard sieci bezprzewodowych WLAN (Wireless LAN). W skrócie jest to szósta generacja niezwykle popularnego Wi-Fi. Została wprowadzona na rynek w 2019 roku - sześć lat po debiucie Wi-Fi 5.

Wraz z premierą Wi-Fi 6 organizacja Wi-Fi Alliance, która zajmuje się certyfikacją standardów Wi-Fi wprowadziła nowe, uproszczone nazewnictwo, które pozwala łatwo rozróżnić obowiązujące standardy sieci Wi-Fi.

Aktualnie obowiązujące standardy Wi-Fi

Poniżej znajdziesz oznaczenia wszystkich rodzajów Wi-Fi od pierwszej generacji, która pojawiła się na rynku w 1999 roku do Wi-Fi 6:

802.11b – Wi-Fi 1

802.11a – Wi-Fi 2

802.11g – Wi-Fi 3

802.11n – Wi-Fi 4

802.11ac – Wi-Fi 5

802.11ax – Wi-Fi 6

Jak widać Wi-Fi 6 to najnowszy - aktualnie obowiązujący standard. Pierwsze urządzenia kompatybilne z Wi-Fi 6 pojawiły się na rynku w 2019 roku. Obecnie większość nowych smartfonów, tabletów i komputerów posiada już karty sieciowe kompatybilne z Wi-Fi 6, a Ty powinieneś rozważyć wymianę routera, aby móc skorzystać z najnowszej technologii.

Warto pamiętać, że wszystkie urządzenia sieciowe obsługujące Wi-Fi 6 posiadają kompatybilność wsteczną z poprzednimi standardami. Oznacza to, że nasz stary laptop nie straci dostępu do sieci po zakupie routera z Wi-Fi 6.

Jakie nowości wprowadza Wi-Fi 6?

Wi-Fi 6 wprowadza jeszcze wyższe przepustowości, które sięgają nawet 10 Gbit/s. Oznacza to, że do sieci możemy podłączyć większą liczbę urządzeń bez widocznego spadku prędkości połączenia. Dodatkowo Wi-Fi 6 posiada wbudowane mechanizmy, które minimalizują zużycie energii. Oznacza to, że nasz smartfon korzystający z Wi-Fi 6 powinien działać nieco dłużej.

Huawei WiFi AX3 Quad Core

Najnowsza generacja Wi-Fi to standard przygotowany specjalnie z myślą o urządzeniach smart home oraz dużym obciążeniu sieci Wi-Fi. Inżynierowie opracowujący Wi-Fi 6 niejako wyprzedzili przyszłość i przygotowali nas do pracy i nauki zdalnej, którą wymusiła na nas pandemia koronawirusa.

Dzięki trzykrotnie wyższej przepustowości niż w standardzie Wi-Fi 5 nie musimy obawiać się o przeciążenie łącza.

Dodatkowo Wi-Fi 6 wyposażono w szereg technologii, które optymalizują pokrycie zasięgiem i umożliwiają skuteczne połączenie wielu urządzeń w tym samym czasie.

Czy router z Wi-Fi 6 musi być drogi?

Zastanawiasz czy router z Wi-Fi 6 jest drogi? Odpowiedź brzmi nie. Obecnie urządzenia kompatybilne z Wi-Fi 6 wcale nie są droższe od starszych modeli działających w technologii Wi-Fi 5. Idealnym przykładem jest Huawei WiFi AX3 Quad Core. Router ten obecnie kosztuje zaledwie 299 zł. Za niespełna 300 zł otrzymujemy wydajne urządzenie sieciowe w pełni kompatybilne z Wi-Fi 6, a producent dorzuca od siebie kilka ciekawych dodatków.

Huawei WiFi AX3 Quad Core

Huawei WiFi AX3 Quad Core to idealny router do domu, mieszkania lub małego biura

Huawei WiFi AX3 Quad Core jest niewielkim routerem z czterema wbudowanymi antenami. Wersja z czterordzeniowym procesorem pozwala na osiągnięcie maksymalnych transferów na poziomie 3000 Mb/s.

Czterordzeniowy procesor dba o odpowiednią wydajność

Co istotne na pokładzie znajdziemy technologię OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access Modulation). Rozwiązanie to skutecznie zarządza urządzeniami podłączonymi do poszczególnych kanałów routera. W konsekwencji do sieci 5 GHz podepniemy aż 128 urządzeń w tym samym czasie. Jest to rezultat nieosiągalny dla wysokiej klasy routerów Wi-Fi 5.

Urządzenie sieciowe od Huawei wspiera również zaawansowaną modulację transmisji 1024-QAM (Quadrature Amplitude Modulation), a przesyłanie danych odbywa się na kanałach o szerokości 160 MHz. Rozwiązania te pozwalają na spakowanie większej ilości danych przesyłanych w jednym impulsie. Zmiana ta pozwoliła na zwiększenie wydajności Wi-Fi 6 o 25% względem poprzedniego standardu.

Zwiększony zasięg docenią posiadacze domów

Całość uzupełnia technologia MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Out). Umożliwia ona transmisję danych na wielu kanałach w tym samym czasie, co pozwala zwiększyć wydajność i przepustowość sieci Wi-Fi.

Wyżej wymienione technologie powodują, że Huawei WiFi AX3 Quad Core to router, który idealnie odnajduje się w zatłoczonym otoczeniu. Niewielkie urządzenie sieciowe bez problemu obsłuży kilkadziesiąt urządzeń klienckich w tym samym czasie bez spadku wydajności.

Oznacza to, że dzięki Huawei WiFi AX3 Quad Core typowy scenariusz kilku wideorozmów prowadzonych z domu lub biura w tym samym czasie, nie wpłynie negatywnie na wydajność naszej sieci Wi-Fi. W sytuacji, gdy my pracujemy zdalnie, nasze dzieci mogą grać w gry lub odrabiać lekcję. Problemu nie będzie również w piątkowy wieczór - kilka transmisji filmów w rozdzielczości 4K nie ograniczy wydajności naszej lokalnej sieci domowej. Oznacza to, że każdy domownik może oglądać ulubiony serial lub film w tym samym czasie.

EMUI, aplikacja mobilna i NFC to ciekawe dodatki

Router firmy Huawei posiada na pokładzie również kilka autorskich dodatków. Producent postawił na rozbudowane oprogramowanie, które zostało przykryte nakładką EMUI. To rozwiązanie, które znamy ze smartfonów. Całość podzielono na pięć zakładek, które pozwalają szybko dotrzeć do szukanych funkcji.

Interfejs EMUI

Urządzeniem możemy zarządzać również z wykorzystaniem aplikacji AI Life dostępnej na smartfony i tablety. Dzięki niej uzyskamy dostęp do wszystkich opcji, które znajdują się w interfejsie sieciowym. Program pozwala na monitorowanie ilości podłączonych urządzeń, stworzenie sieci Wi-Fi dla gości czy sprawdzenie aktualnego wykorzystania przepustowości łącza.

Ostatnim elementem, o którym warto wspomnieć jest znacznik NFC umieszczony na obudowie routera. Pozwala on szybko podłączyć smartfona z Androidem i modułem NFC do naszej sieci Wi-Fi. Wystarczy przyłożyć telefon do naklejki umieszczonej na froncie urządzenia.

Huawei WiFi AX3 Quad Core

Czy jesteś już gotowy na Wi-Fi 6?

Huawei WiFi AX3 Quad Core

Jak widać sieć Wi-Fi 6 ma mnóstwo zalet i świetnie odnajduje się w otaczającej nas codzienności. Całość uzupełnia przystępna cena. Router Huawei WiFi AX3 Quad Core kosztuje aktualnie zaledwie 299 zł. To niewielka kwota jaką trzeba zapłacić za wydajny router z dostępem do najnowszych, przyszłościowych technologii. Huawei WiFi AX3 Quad Core kupisz w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl.