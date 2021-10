Przyszłe AirPods będą mogły monitorować nasze zdrowie?

Kolejne generacje słuchawek Apple mogą przejąć niektóre funkcje znane z zegarków Apple Watch.

Apple stale dąży do tego, aby ich produkty oferowały nie tylko najwyższą możliwą jakość, ale także pomagały użytkownikom w życiu codziennym. Już od jakiegoś czasu słyszymy o tym, że producent planuje implementację wielu rozwiązań zdrowotnych, które znamy z zegarków Apple Watch, w słuchawkach AirPods. Możliwe, że niektóre z nich ujrzymy już w tym roku. Na 20 października zaplanowany został ostatni z tegorocznych eventów Apple, na którym być może zaprezentowane zostaną AirPods 3.

Amerykański producent już teraz myśli jednak o kolejnych usprawnieniach, jakie zobaczymy w następnych generacjach słuchawek. Do nowych dokumentów dotarli bowiem dziennikarze The Wall Street Journal. Ich zdaniem Apple już teraz pracuje nad prototypami słuchawek, które będą w stanie zmierzyć wewnętrzną temperaturę ciała użytkowników. Będzie to możliwe dzięki specjalnemu czujnikowi, mierzącemu ciepłotę wewnątrz naszego ucha. W tym samym materiale czytamy też, że te czujniki mogą współpracować z tymi znanymi z zegarków Apple Watch.

Nowe AirPods mają także kontrolować postawę osoby z nich korzystającej dzięki żyroskopom wbudowanym w słuchawki. Warto też pamiętać o tym, że AirPods Pro otrzymały w ubiegłym tygodniu funkcję Conversation Boost, która pozwala na jeszcze lepsze usłyszenie naszych rozmówców. Nie wiemy jeszcze, czy taką możliwość otrzymają także posiadacze klasycznych słuchawek AirPods. Jeżeli tak się stanie to może być to kolejny krok Apple, dzięki któremu słuchawki będą mogły być traktowane jako urządzenia wzmacniające słuch i pomagające osobom niedosłyszącym.

Źródło dziennikarzy The Wall Street Journal przekazało jednak, że słuchawek z takimi rozwiązaniami z pewnością nie ujrzymy do końca 2022 roku. Najwcześniejszym terminem, w którym o nich usłyszymy może być dopiero rok 2023.

